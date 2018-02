Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Județean a fost din nou luata cu asalt de un grup de romi. O tanara de etnie a fost adusa la Urgente in urma unu stop cardiac, iar aparținatorii acestora incearca sa pune presiune pe cadrele medicale din ton ridicat și agresivitate. La fata locului au ajuns mai…

- La data de 14 februarie, politistii bacauani au depistat un barbat de 67 de ani, din localitate, banuit de comiterea de infractiuni de furt. Pesoana depistata ar fi sustras un portofel apartinand unui batran de 88 de ani, in timp ce se afla intr-un mijloc de transport in comun. Politistii au recuperat…

- In ultimii 50 de ani, vaccinarea a salvat mai multe vieți omenești decat oricare alta intervenție de sanatate. In lume, aproximativ 3 milioane de persoane mor in fiecare an din cauza unor boli ce puteau fi prevenite prin vaccinare. Cat de importante sunt vaccinarile pentru sanatatea copilului? Ne-a…

- Unitatea de Primiri Urgente U.P.U. SMURD Constanta are, de curand, in dotare, cu sprijinul OMV Petrom, un incubator neonatal de transport, absolut vital micilor pacienti. OMV Petrom a sponsorizat Fundatia pentru SMURD cu suma de 45.000 de euro pentru achizitionarea unui incubator neonatal necesar UPU…

- Cu zi inainte ca președintele Donald Trump sa țina discursul despre starea națiunii, studenții de la New York University au fost intrebați de niște reporteri sugubeți ce parere au despre speach. Absolut toți cei intrebați s-au declarat șocați de atitudinea președintelui de cat de rasist a fost discursul,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi seara, ca dupa decesul copilului de patru ani suspectat de meningita, Directia de Sanatate Publica Gorj a efectuat o ancheta epidemiologica preliminara, in cadrul careia au fost stabiliti contactii din cadrul familiei, spitalului si colectivitatii frecventate de…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Timisoara, Andreea Borboros a declarat pentru News.ro ca pacientii internati in acelasi salon cu barbatul care s-a sinucis au observat ca acesta lipseste si au chemat asistenta de garda. "Pacientul in varsta de 77 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri…

- In noaptea de duminica spre luni, tanarul de 22 de ani, din Darmanesti, care in urma cu o saptamana ar fi fost batut crunt de trei indivizi, a murit in Spitalul Judetean Bacau. El a ajuns atunci in stare critica la Urgente, a fost internat la Terapie Intensiva in coma de gradul IV, cu multiple […] Articolul…

- Muncitorul ranit grav luni seara in timp ce lucra la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu, in subteran, si care era internat la Spitalul Militar a murit. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, pacientul a decedat marti,…

- Polițiștii de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații continua și in acest an orele de educație rutiera. La data de 26 ianuarie a.c., politistii au fost prezenți la Gradinița cu program prelungit ”Lizuca”, unde au prezentat copiilor filmulețe educative privind circulația rutiera.…

- Elevii Colegiului National de Arta “George Apostu” au ales sa marcheze sarbatoarea Unirii Principatelor Romane asa cum se pricep ei mai bine, adica prin muzica. Prin urmare, marti, 23 ianuarie, o parte din acestia si-au dat intalnire in sala de festivitati “Petre Barbuta” a liceului in cadrul unei activitati…

- Potrivit acesteia, femeia nu era vaccinata antigripal, avea antecedente medicale si s-a prezentat tarziu la medic. Oficialii DSP sustin ca pacienta a fost internata, saptamana trecuta, la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, unde a fost suspectata ca a contactat virusul gripal, scrie Agerpres.…

- De vineri si pana luni dimineata, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, au ajuns 21 de persoane, care au cerut ajutorul medicilor dupa ce au cazut pe gheata si s-au ales cu traumatisme sau luxatii. T oti acesti pacienti au primit ingrijiri la camera de garda si au plecat acasa…

- Examenul maturitații se ia atunci cand iți recunoști vina, cand nu mai arați cu degetul pe alții, reali sau imaginari, și recunoști ca tu ai spart geamul, ai lovit mașina ori ai cheltuit aiurea banii. Din momentul in care decizi sa-ți asumi deciziile, se cheama ca ești “om mare”. Societatea romaneasca…

- Potrivit conducerii Spitalului Judetean Buzau, tanarul a ajuns la spital in data de 17 ianuarie cu o stare de agitatie extrema, a fost internat timp de doua zile pe Sectia de Terapie Intensiva a spitalului de unde, dupa ameliorare, a fost mutat pe o sectie medicala, iar in urma complicatiilor a fost…

- Paisprezece persoane, dintre care patru copii, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean Satu Mare, în noaptea de marti spre miercuri, cu suspiciune de trichineloza, informeaza Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) într-un comunicat

- De Ziua Culturii Naționale, profesorii și elevii Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacau au dat startul manifestarilor culturale din anul 2018. Prima activitate din an, intitulata, „Conexiuni literare”, s-a desfașurat in holul principal al colegiului, sub coordonarea prof. Alina Casian. Alaturi…

- Meteorologii anunta temperaturi foarte scazute din cauza vantului, in timp ce ninsorile se manifesta mai mult in zonele muntoase. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand chiar si sub minus 32 de grade Celsius (vezi hartile ANM atasate) TEPERATURI RESIMTITE LA ORA 11.00…

- La data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 19.00, politistii Biroului Rutier au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 31 ani, din Horgesti, in timp…

- Șase preoți au oficiat joi, 11 ianuarie, o slujba de pomenire la Rafo Onești, atat pentru cei circa 100 de salariați care mai lucreaza in rafinarie, cat și pentru cei care și-au pierdut viața de-a lungul anilor in aceasta intreprindere. Preoții și toți cei prezenți s-au rugat, insa, și pentru ca rafinaria…

- Zile sau nopți de garda, activitate la foc continuu, intr-un ritm alert, solicitant, mereu sub presiunea timpului, momente de incordare, riscuri, dar și bucuria fiecarui pacient salvat, și satisfacția unui „mulțumesc ca m-ați facut bine, ca m-ați readus la viața”. Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- – se cauta ofiteri pentru Prevenire, Logistic sau Financiar, iar unele functii au grad de locotenet colonel sau chiar de colonel Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a scos la concurs cinci posturi de ofiter cu incadrare din sursa externa, iar cei interesati trebuie sa se grabeasca pentru…

- Cazul femeii care a murit plimbata intre spitale la Sibiu este in continuare invaluit in mister. Circumstanțele in care starea de sanatate a Mariei Ciorogar, o tanara de 39 de ani, s-a degradat rapid sunt neclare. In timp ce rudele dau vina pe medicii de la Spitalul Județean Sibiu și de la Spitalul…

- Tanarul care a fost injunghiat, joi seara, langa stația de metrou Politehnica, ar putea fi externat in cateva zile, el fiind deja mutat pe secția de chirurgie toracica, dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Spitalului Universitar. „Pacientul…

- O bacauanca a demarat o campanie de donare de sange pentru mama sa care este intr-o sitație deosebita, fiind internata la secția Maternitate a Spitalului Județean Bacau. Pacienta are nevoie de sange grupa 01 negativ, o grupa rara, fiind astfel intr-o ipostaza dificila. Chiar daca pacienta a primit sange…

- Lansat la inceputul anului trecut, Start-Up Nation – cel mai ambitios program de acest tip din Uniunea Europeana -, a incheiat anul 2017 fara nicio finanțare acordata solicitanților. Și asta deși autoritațile anunțau ca primii bani ar urma sa ajunga in conturile beneficiarilor inca din toamna trecuta.…

- Sambata, 6 ianuarie, de Sfanta Sarbatoare a Botezului Domnului, Inalt Preasfințitul Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, va oficia Sfanta Liturghie arhiereasca și Slujba Aghiasmei celei Mari in Piața Catedralei Ortodoxe „Pogorarea Sfantului Duh” din municipiul Onești. Evenimentul este…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Buzau, a murit in cursul serii de luni, dupa ce a fost lovit de locomotiva unui tren. Nefericitul eveniment s-a petrecut luni, in jurul orei 16:50, la o distanța de aproape 2 km de Gara Focșani, catre Șoseaua Vrancei. Barbatul a fost transportat…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna Gugesti, a murit la Spitalul judetean Focșani, dupa ce a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente, cu arsuri grave. Barbatul a fost internat in cadrul sectiei Terapie Intensiva si prezenta arsura prin flacara de grad III și IV, pe aproximativ 20% din…

- Mini-vacanța prilejuita de trecerea in noul an nu a ieșit din tiparele obișnuite din punct de vedere al sanatații. Dupa perioada Craciunului, caracterizata printr-o creștere a numarului de pacienți cu afecțiuni grave, medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean Timișoara…

- Cu toate eforturile Instituției Prefectului județului Bacau și implicit a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, nu a fost decongestionata situația aglomerarilor existente la examenul auto. Chiar daca s-au mai adaugat zile in plus pentru susținerea probei…

- Omul este cardiac si duminica dimineata, in jurul orei 6:00, a sunat la 112 sa ceara ajutor medical fiindca acuza dureri in piept. In timp ce echipajul medical de la Ambulanta din Valea lui Mihai (asistenta Mihaela Seteanschi si ambulantierul Kiss Laszlo) il evalua, omul a intrat in…

- Elevii corului Liceului Tehologic „Jacques M. Elias“ din Sascut, condus de prof. Luminita Graur, au adus, prin colinde traditionale si brad impodobit (daruit de parintele Savita Graur, preot al Parohiei „Izvorul Tamaduirii“ și „Sfinții Martiri Brancoveni“ Sascut-Targ), vestea Nasterii Domnului Nostru…

- Elevii școlilor din Letea Veche și Horgești, județul Bacau, au primit, premergator Craciunului, colinda voluntarilor de la Centrul Regional de Ecologie Bacau. Aceștia, in cadrul celei de a doua ediții a proiectului ”Aripi pentru viitor” s-au perindat prin școlile amintite pentru a vorbi copiilor despre…

- Scandal la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Targu-Jiu! O femeie de 35 de ani din municipiu s-a prezentat in aceasta dimineața la secția amintita, dupa ce a fost mușcata de un caine fara stapan, insa a fost scoasa afara din secție de personalul medical pentru ca nu avea…

- Un barbat de 64 de ani, din comuna Nicolae Balcescu, a fost gasit de un vecin cazut in beciul locuintei, inconstient. Au fost chemati pompierii, care l-au scos de acolo si l-au predat echipajului Smurd de Terapie Intensiva. Medicii au inceput imediat manevrele de resuscitare, dar, din pacate, fara rezultat,…

- Ieri, 19 decembrie, consilierii locali au fost convocați in ședința extraordinara a lunii decembrie. Aleșii au avut de dezbatut și votat 13 puncte de hotarare, printre care s-a aflat și modernizarea sistemului de iluminat public, unul dintre proiecte prioritare de investiții ale municipiul Bacau. Intreaga…

- Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau inchide seria proiectelor culturale desfașurate in anul 2017 sub genericul „ImagiNație-Energia Culturii” și va invita miercuri, 20 decembrie 2017, ora 17.00, la un eveniment de omagiere a sculptorului George Apostu, „Acasa cu Apostu”. Manifestarea va cuprinde…

- Sensul, inainte de toate Daca deschidem DEX-ul, dam de un sens principal („caracter ori aspect impunator, grandios sau solemn care trezeste admiratie, respect; maretie”) si unul in plan secund („suveran, monarh” etc.). Tot Academia Romana, dar prin vocea „Micului dictionar academic” (2003), ne daduse…

- Accidentul produs in apropierea Scolii gimnaziale nr. 1 din Buzau s-a soldat, in total, cu noua victime, printre care un barbat, care este internat in stare grava la spital, cu picioarele zdrobite, si o femeie insarcinata, care a suferit un atac de panica. Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii…

- Cine mai da bani astazi pe un cojoc, cu blana-ntoarsa? Oaie 100%. Dubita, intinsa, pieptanata nu daracita, tabacita, vopsita, tighelita, migalita la croiala, cusuta și brodata discret, cu motive folclorice tradiționale. La inceputul anilor 80, un cojoc bun ajungea cit 3-4 salarii medii pe economie.…

- La data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 18:30, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca un barbat a fost victima unui accident rutier, produs pe drumul comunal din Dofteana. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului a rezultat ca un barbat de 47 de ani, din comuna, care circula…

- Pneumonia afecteaza in fiecare an aproximativ 450 de milioane de persoane, șapte procente din populația totala a lumii, și provoaca 4 milioane de decese. Ne aflam in sezonul rece, recunoscut pentru apariția celor mai multe cazuri de viroze respiratorii, gripa și pneumonii. Anul trecut, in lunile de…

- Barbatul are 69 de ani si a reusit sa sune singur la 112 pentru a cere ajutorul cadrelor medicale. Desi au crezut initial ca este vorba de o gluma, un echipaj de pompieri si unul medical s-a deplasat la fata locului, gasindu-l pe barbat cu un deget strapuns de plasa metalica a unui gard din sarma.…

- Autoritatea suprema in materie de limba in Franța este Academia Franceza, dar asta nu a impiedicat, in trecut, Parlamentul sa ia decizii in aceasta problema. Daca interzicerea prin lege a englezismelor de genul computer, mouse sau software și impunerea echivalentelor franceze ordinateur, souris sau…

- Cercul Militar Bacau gazduiește pana joi expoziția de fotografie numita “Zbor la Baza 95 Aeriana Bacau”. Evenimentul, organizat de Asociația pasionaților de fotografie in colaborare cu garnizoana Bacau, cuprinde 100 de fotografii ale autorilor Adrian Macinca, Dan Ștefan și Iustin Dumitrache și reprezinta…