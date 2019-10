Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali l-a jignit in repetate randuri pe Florin Talpan, iar juristul clubului din Ghencea l-a dat in judecata pe patronul lui FCSB. In 2018, Talpan a castigat procesul, iar Becali a fost obligat sa plateasca 30.000 de euro. La data incheierii proceului, conform declaratiei sale de avere…

- Averile a doua persoane din judet sunt cercetate de judecatorii Curtii de Apel Suceava, iar la finalul cercetarilor se va stabili daca pot fi justificate. Verificarile sunt efectuate de magistratii Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal in baza Legii 115/1996 privind declararea si controlul ...

- PSD a depus, in Senat, o propunere legislativa prin care decontarea directa intre asiguratorii RCA in cazul avarierii vehiculelor se va face in termen de 45 de zile de la data reparatiei intr-o unitate autorizata, sub sanctiunea returnarii sumei acordate. Propunerea legislativa de modificare a Legii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Mihai Fifor, spune ca Alexandru Cumpanasu a primit protectie din partea MAI, dupa ce a solicitat acest lucru, iar in urma verificarilor specialistii au constatat ca indeplineste conditiile legale.

- Baron Business Construct SRL, detinuta de asociatul unic Gheorghe Enache, construieste pe strada Oslo din municipiul Constanta. Societatea a solicitat de la Primaria Constanta un act de urbanism, in vederea supraetajarii imobilului respectiv. Pe data de 23 august, firma a obtinut de la Primaria Constanta…

- Ziarul Unirea Mopediști cu dosare penale pe drumurile din județ. Doi tineri din Saliștea au fost sancționați de oamenii legii pentru abateri de la normele rutiere Doi tineri, dintre care unul minor, ambii din comuna Saliștea, au fost depistați de polițiștii de la Secția 2 Poliție Rurala Vințu de Jos,…

- În cea de-a treia zi a festivalului, în urma acțiunilor de prevenire și de combatere desfașurate de jandarmi, polițiști și pompieri, au fost constatate 28 de fapte penale și aplicate 121 de sanctiuni contraventionale care privesc încalcari ale Legii 12/1990 privind…

- Jandarmii au constatat un numar de 29 de infracțiuni, 27 dintre acestea fiind pentru detinere ilegala de substante interzise în conformitate cu prevederile Legii 143/2000, o infracțiune de furt și una de distrugere. Un numar de 19 sancțiuni contravenționale au fost aplicate la Legea nr.61/1991…