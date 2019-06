Fotbal: Faurul Fauresti vs Gloria Salsig 3-1

Cu 3-1 s-a impus Faurul Fauresti in fata celor de la Gloria Salsig in finala Ligii a cincea in Maramures, sezonul 2018/2019. Faurul Fauresti a castigat seria 1 a Ligii a cincea, obtinand 10 victorii si bifand 2 egaluri in cele 14 partide disputate. Cu 47 de goluri inscrise si 17 primite, cei din Fauresti au avut… [citeste mai departe]