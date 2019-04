Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul in serie care a ucis doua romance, mama si fiica, ar fi omorat-o si pe fetita unui roman. Barbatul face marturii cutremuratoare. De aproape un an, isi cauta familia disparuta. Pe sotia lui, o tanara din Filipine, anchetatorii au gasit-o recent fara viata intr-un put, acolo unde a aruncat-o…

- Metaxas a recunoscut ca a ucis doua femei ale caror trupuri neinsufletite au fost gasite in putul unei mine abandonate din Mitseros, in apropiere de capitala Nicosia, si a marturisit ca le-a ucis si pe cele doua romance date disparute in toamna anului 2016: Livia Florentina Bunea si fiica ei, Elena…

- Livia Florentina Bunea si fiica ei in varsta de 8 ani, Elena Natalia, au fost ucise cu sange rece de "primul criminal in serie". Acum, presa din Cipru a oferit detalii cutremuratoare referitoare la modul in care cele doua romance au fost ucise.

- Romanca și fiica ei, ucise in Cipru, au fost identificate. Potrivit buzau.net, este vorba desre o femeie de 36 de ani, care a disparut alaturi de fiica sa in 2016. Livia Florentina Bunea, din...

- Politia cipriota efectueaza cautari la Kokkini Limni (Lacul Rosu) de langa mina Mitsero, dupa ce un ofiter de armata de 35 de ani a marturisit ca a aruncat aici cadavrele a trei victime - Livia Florentina Bunea si fiica ei de opt ani Elena Natalia Bunea din Romania si Maricar

- Livia Florentina Bunea si fetita ei, Elena Natalia, au disparut in septembrie 2016, iar politistii le cauta acum cadavrele in Lacul Rosu. In acelasi lac este cautat si trupul unei fetite de 6 ani. Cadavrul mamei ei, Marry Rose Tiburcio, a fost descoperit intr-un put de mina abandonat la Mitsero.…

- Dupa ce au fost prinși, cei trei au fost conduși la sediul Sectorului Punctului de Frontiera Nadlac I pentru cercetari. Astfel, politistii de frontiera au stabilit ca este vorba despre doi cetațeni turci și un cetațean bulgar, avand varste cuprinse intre de 39 și 47 de ani. In urma verificarilor s-a…

- Un incendiu a izbucnit, noaptea trecuta, intr-o cladire rezidentiala din orasul israelian Kiryat Gat situat in sudul tarii. Dupa ce au vizionat imaginile inregistrate de camerele de supraveghere din zona, anchetatorii au descoperit ca un caine s-a aflat la locul incidentului in momentul in care a izbucnit…