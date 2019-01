Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 69 de ani, din judetul Prahova, a murit din cauza gripei, numarul deceselor din cauza acestui virus ajungand la sapte in acest sezon, anunta duminica Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Barbatul suferea si de alte boli si nu era vaccinat antigripal.

- Un barbat in varsta de 69 de ani din judetul Prahova si un bebeluș de 10 luni din Ilfov au murit, duminica, din cauza gripei, anunța Institutul National de Sanatate Publica. Numarul persoanelor decedate in urma imbolnavirii cu virusul gripal in acest sezon a ajuns la șapte.

- Virusul gripal a curmat cinci vieti la nivelul tarii, in actualul sezon rece. Mai nou, s-a aflat ca un barbat de 70 de ani din judetul Mures a pierit rapus de aceasta boala. Omul a murit in prima zi a saptamanii, din cate au anuntat miercuri reprezentantii Centrul National de Supraveghere si Control…

- Un barbat in varsta de 70 de ani din judetul Mures a murit, luni, din cauza gripei, fiind cel de-a cincilea deces din cauza acestui virus in acest sezon, anunta miercuri Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Barbatul suferea si de alte boli si nu era vaccinat antigripal.

- O femeie de 51 de ani din Galati a murit din cauza gripei, fiind al doilea deces din acest sezon inregistrat in județ.Femeia de 51 de ani din Galați a murit din cauza gripei, dar avea și alte afecțiuni.Surse medicale au declarat pentu corespondentul MEDIAFAX ca femeia nu fusese vaccinata și ca a ...

- O tanErE jurnalistE a murit, dupE ce a fost infectatE cu gripE porcinE. TanEra nu "tia cE suferE de a"a ceva, iar cand a ajuns la spital a fost prea tarziu. Bre Payton lucra pentru ziarul The Federalist, din California.