Stiri pe aceeasi tema

- Un nou bancomat a fost spart, conform primelor informații, cel mai probabil aruncat în aer, în Arad, însa hoții au avut ghinion pentru ca în aparat nu era niciun leu, informeaza Realitatea de Arad.

- O a treia persoana suspectata ca a fost implicata in explozia unui bancomat din Arad, in urma careia au fost furati peste 400.000 de lei, a fost retinuta de politisti. Suspectul este un barbat de 31 de ani din Maramures, care ar fi fost complicele barbatului si femeii prinsi deja in acest caz.

- Un barbat si sotia lui au aruncat in aer un bancomat, la Arad, si au furat 100.000 de euro. Cei doi au incercat sa dea lovitura si la Timisoara, iar in casa lor politistii au gasit un adevarat arsenal. Un barbat si o femeie au fost retinuti de politisti intrucat ar fi furat bani dintr-un […] The post…

- Doua persoane care au aruncat un aer un bancomat in Arad au fost prinse de polițiști, dupa o operațiune in care au fost angrenate mai multe structuri de informații. Un barbat și o femeie sunt banuiți de spargerea din ianuarie de la o banca, prin distrugerea bancomatului in explozie, dar și de o tentativa…

- Un barbat și o femeie au fost reținuți dupa ce au aruncat in aer un bancomat in Arad, furand aproape 500.000 lei. De asemenea, cei doi sunt banuiți ca au incercat sa fure bani dintr-un bancomat din Timișoara, scrie Mediafax.Potrivit IGPR, polițiștii au facut 3 percheziții in județul Arad,…

- Un barbat a aruncat in aer, la Braila, un bancomat cu o butelie și a incercat timp de cateva minute sa gaseasca banii cu ajutorul unei lanterne. Pentru ca nu a gasit bani, barbatul a fugit, transmite Mediafax. Incidentul a ...

- Misiune dificila a pompierilor, in acesta dimineața. Aceștia au fost solicitați sa intervina pentru a scoate trupul neinsuflețit al unei femei dintr-o fantana. Tragedia s-a petrecut in localitatea Cil din județul Arad. Femeia cu probleme psihice s-a sinucis, aruncandu-se in fantana. Familia e cea care…

- Un barbat din Arad s-a aruncat de la etajul blocului in care locuia si a murit. Politistii sositi la fata locului au gasit in locuinta acestuia trupul sotiei sale, care a fost injunghiata de mai multe ori. S-a deschis o ancheta, principala ipoteza de lucru fiind o crima urmata de sinucidere. In locuinta…