- In ziua de 27 septembrie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) din Codul penal. Dispozițiile criticate au urmatorul conținut: „In cazul savarsirii a doua infractiuni, dintre care una in timpul minoritatii si…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea unui articol din Legea pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. In sesizare, Iohannis invoca "motive de neconstitutionalitate extrinseca",…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 16 octombrie sesizarile de neconstitutionalitate la Codul Penal depuse de presedintele Klaus Iohannis, PNL, PMP, USR si de Curtea Suprema. Modificarile operate de PSD la legislatia penala influenteaza in mod direct procesul lui Liviu Dragnea. Liderul PSD a fost…

- Curtea Constitutionala are miercuri in dezbatere sesizarea a 94 de deputatii PNL, USR si neafiliati asupra proiectului care aduce modificari la Codul de procedura penala. Judecatorii CCR vor discuta, tot miercuri, si obiectia de neconstitutionalitate a ICCJ la aceeasi initiativa legislativa.

- Judecatorii CCR urmeaza sa dezbata la data de 17 septembrie sesizarile inaintate de PNL, USR, PMP și de Instanța suprema cu privire la modificarile aduse Codului penal, informeaza surse din interiorul instanței constituționale.

- Jaf armat la o sala de jocuri de noroc din Cluj – Napoca.Un individ a amenintat personalul salii cu o arma si a reusit sa sustraga nu mai putin de 12.000 de lei. Ulterior, acesta a fost identificat si si-a recunoscut fapta in fata oamenilor legii.In ultimele saptamani, alte doua…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat imediat dupa ce Codul penal a trecut de Parlament ca il va contesta la Curtea Constitutionala. ”Despre continutul Codului penal modificat voi avea o prezentare mai lunga atunci cand voi contesta la CCR acest act normativ. De asemenea, este bine de stiut ca si Codul…

- Lovitura devastatoare din partea Curții Constituționale.Citește și: Lacomia “cartelurilor” distruge vieti Judecatorii CCR au dezbatut, astazi, sesizarea PNL și USR referitoare la modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, care prevede infiintarea unei sectii speciale…