Încă un apel fals la 112. O femeie din Galaţi a anunţat că este sechestrată. La venirea Poliţiei, şi-a retras plângerea ”Polițiștii au mers imediat la adresa indicata și au verificat toate apartamentele din blocul respectiv, dar apelanta nu a putut fi identificata. In același timp, s-a incercat contactarea telefonica a acesteia la numarul de telefon de pe care a sunat, dar femeia nu a mai raspuns. In urma activitaților specifice care se desfașoara in astfel de situații, apelanta a fost identificata la o alta adresa și le-a declarat polițiștilor ca a sunat la numarul unic de urgența 112, intrucat concubinul ei, cu care locuiește, ar fi lovit-o cu palma peste fața, iar din cauza consumului de alcool ar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

