- FRF ancheteaza 4 meciuri asupra carora Sportradar, firma care lucreaza cu UEFA, a atras atenția ca fiind suspecte din cauza modificarilor de cote. Unul dintre meciuri a fost cel din liga secunda dintre Balotești și Hermannstadt, scor 0-3, cand la oaspeți era antrenor Alexandru Pelici. "S-a jucat anul…

- Jurnalistul Horea Hudrea a recidivat cu un nou derapaj in presa locala, dupa ce a publicat un articol mincinos despre un presupus vot ”impotriva construirii autostrazii Targu Mureș - Iași” al... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa care si-a trait gloria in perioada interbelica incearca sa scape din zona gri a clasamentului ligii secunde, cu un antrenor care a facut performanta la toate echipele pe care le-a antrenat: Alexandru Pelici. The post In sfarsit. Ripensia are antrenor: Alexandru Pelici appeared first on deBanat.ro…

- Prezent la emisiunea GSP LIVE, Ion Vladoiu a dezvaluit ca a participat la un meci aranjat, in prima liga din Romania. "In sezonul 2000-2001, la un meci cu Bistrița, ni s-a spus ca nu trebuie sa caștigam. Am ramas șocat. Eu am dat bara și la doua minute am fost schimbat", a declarat Jean Vladoiu la GSP…

- FC Dinamo București anunța prin intermediul site-ului oficial, www.fcdinamo.ro , numirea lui Mircea Rednic in funcția de antrenor principal al echipei din Ștefan cel Mare. ACTUALIZARE. Din conferința de presa a lui Mircea Rednic. „Prefer sa fiu un antrenor fara onoare si demnitate, asa cum s-a scris,…

- Chiar daca a terminat la egalitate 1-1 cu CSU Craiova, Alexandru Pelici, antrenorul care a reușit promovarea ardelenilor in Liga 1, nu și-a salvat postul la Hermannstadt. Oficialii echipei sibiene au decis sa-l dea afara. A fost numit bainmareanul Vasile Miriuța, 50 de ani, care le-a mai antrenat in…

- Gigi Becali a ajuns pe primele pagini ale ziarelor de sport din Italia. Jurnalistii din ”Cizma” au preluat declaratiile patronului FCSB referitoare la Dybala, pe care l-a numit ”pitic” intr-o comparatie cu Olimpiu Morutan.