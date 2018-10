Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, marți seara la un post de televiziune ca pana la sfarsitul acestui an vor fi deschise traficului rutier trei segmente de autostrada, respectiv portiunea din A 3 care face legatura si soseaua Petricani si doua doua segmente din autostrada Lugoj –…

- Lucian Sova a afirmat ca luna viitoare estimeaza ca va fi deschis tronsonul nefinalizat din autostrada care leaga Capitala de Ploiesti. „Apreciez ca in cursul lunii noiembrie vom deschide traficului segmentul de autostrada, asa zisul ciot de A3 cu jonctiune in Soseaua Petricani", a spus Lucian Sova…

- Directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, a declarat, vineri, dupa receptia podului peste Somes din apropiere de comuna Gilau, judetul Cluj, ca spera ca în primavara anului viitor sa fie anuntati câstigatorii lucrarilor pe tronsoanele ramase pâna la Suplacu de Barcau, în…

- „Lemonade“, primul film romanesc turnat in America de Nord, va fi prezentat in acest weekend la trei festivaluri internaționale de pe 3 continente: International Women’s Film Festival of Sale in Maroc, Jagran International Film Festival in India și Festivalul Filmelor Independente ARS in Polonia. …

- Segmentul de autostrada urbana dintre Soseaua Petricani si Voluntari, de trei kilometri, va fi dat in folosinta in cursul lunii noiembrie 2018, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, la audierile din comisia de specialitate din Camera Deputatilor. "Sectorul Autostrazii…

- Se fac noi pasi in ceea ce priveste proiectul Ministerului Transporturilor privind construirea unui drum de mare viteza care sa lege doua provincii romanesti, Muntenia si Moldova. Zilele trecute, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat ca au fost scoase la licitatie studiile de fezabilitate…

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "În 6 luni am eliminat toate barierele…

- Ministrul Tansporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca in prezent, sunt deschise 13 santiere in Romania, unde se lucreaza la 169 de kilometri de autostrada. Oficialul a precizat ca ministerul a inceput deja sa calculeze penalitati pentru intarzieri la lucrarile de infrastructura rutiera si a cerut…