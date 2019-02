Inca trei romani au murit din cauza gripei. Sunt 131 de decese In plina epidemie de gripa, virusul ce cauzeaza aceasta boala a mai rapus o femeie si doi barbati. Pana la momentul de fata, se stie ca sunt 131 de decese confirmate cu virus gripal in acest an. Noile victime ale virus gripal tip A sunt o femeie de 78 de ani din judetul Constanta si […] Inca trei romani au murit din cauza gripei. Sunt 131 de decese is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

