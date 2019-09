Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante echipe de handbal masculin și feminin se pregatesc de noul sezon, reușind rezultate importante la turneele amicale. CSM București a caștigat la Buzau Fara mari vedete, cu un antrenor roman pe banca tehnica, Daniel Anca, promovat de la juniori, CSM București a caștigat turneul de…

- Fosta campioana olimpica, mondiala si europeana Gabriela Szabo este delegat oficial din partea Asociatiei Atletice Europene la Campionatele Europene pe echipe, Divizia a III-a, care au loc in acest weekend la Skopje (Macedonia de Nord), potrivit site-ului clubului CSM Bucuresti. La competitia…

- Tarile din Balcanii de Vest sunt pe punctul de a porni un razboi comercial. Iar istoria, chiar si cea recenta, arata cat de greu le este acestor natiuni sa traiasca in pace una cu alta. Au ele loc in UE? Si cat de dispuse sunt statele comunitare sa le accepte?

- La exercitiile militare vor participa infanteristi marini din Albania, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Romania, Serbia si SUA, in baza de instructie Novo Selo, a Brigazii 1 Mecanizata a Armatei Bulgariei.

- In cadrul unui summit in Polonia la care au participat lideri europeni si ai unor tari balcanice, Merkel a apreciat ca punctul de vedere al presedintelui Frantei, Emmanuel Macron - potrivit caruia UE nu poate primi alti membri decat dupa eficientizarea mecanismelor de decizie - nu inseamna ca trebuie…

- Iubitorii sportului sunt așteptați pe stadionul Cluj Arena, in intervalul 2-3 iulie 2019, pentru a urmari in competiție cei mai valoroși atleți romani și straini ai momentului, reuniți in cadrul Campionatului Balcanic de Atletism pentru Juniori 1. Intrarea este libera. Ajunsa la cea de-a 49-a ediție,…

- Muzeul Judetean Satu Mare – Sectia de Arta, va invita sa participati la un eveniment deosebit : expozitia comemorativa “ION D. ION 75 – De la fresca la sevalet” Ion D. Ion s-a nascut pe 28 iunie 1944, in localitatea Poiana, judetul Dambovita si a trecut in eternitate la 30 ianuarie 2014. La Bucuresti…