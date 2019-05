Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta de Paște e pe sfarsite... Elevii se intorc de luni la scoala, dar nu pentru mult timp. Cursurile vor dura pana pe 14 iunie, cand incepe vacanța de vara. Insa nu pentru toti. Unii intra in febra examenelor inca din luna mai, potrivit digi24.ro.Elevii se intorc, luni, la scoala. Cate…

- Vacanta de Paste e pe sfarsite... Elevii se intorc de luni la scoala, dar nu pentru mult timp. Cursurile vor dura pana pe 14 iunie, cand incepe vacanța de vara. Insa nu pentru toti. Unii intra in febra examenelor inca din luna mai.

- FOTO – Arhiva Vineri, 19 aprilie, elevii și preșcolarii intra in vacanța de primavara sau de Paște, așa cum mai este denumita. Urmeaza doua saptamani de relaxare, insa unii dintre ei vor trece prin emoții mari dupa ce vor reveni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației pentru…

- Doar cateva zile ii mai despart pe elevi de vacanța de Paște ori de primavara, așa cum mai este denumita. Urmeaza doua saptamani de relaxare, insa unii dintre ei vor trece prin emoții mari dupa ce vor reveni la cursuri.

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, spunea la inceputul anului ca au fost discutate modificari la structura anului scolar 2019-2020. Aceasta vorbeste acum de schimbarile operate in invatamant, oficialul subliniind ca mulți i-au reproșat dezechilibrul ușor intre semestre, deoarece unul are 15…

- Structura anului școlar 2019-2020, in forma propusa de Ministerul Educației, arata ca elevii vor incepe școala luni, 16 septembrie, in timp ce vacanța intersemestriala dispare. Astfel, dupa vacanța de iarna, care are o durata de 3 saptamani, elevii vor intra direct in semestrul 2. Potrivit proiectului…

- Liceele, scolile si gradinitele isi deschid larg portile pentru a primi copiii la cursurile celui de-al doilea semestru. Urmatoarea vacanta va fi in primavara si va dura doua saptamani, mai exact din 20 aprilie si pana in 5 mai. Se stie ca cea mai asteptata vacanta este cea de vara. Elevii si prescolarii…

- Cel de-al doilea semestru din anul școlar curent va incepe luni, 11 februarie 2019, dupa o saptamana de vacanța intersemestriala. Urmatoarea vacanța va fi intre 20 aprilie – 5 mai, cand elevii vor sarbatori și Paștele (catolic – 21 aprilie, ortodox – 28 aprilie). Liceenii care vor susține bacalaureatul…