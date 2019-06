Încă o zi sub cod galben de ploi în Bihor „ In intervalul menționat in Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, vestul și nordul Moldovei, nordul și estul Munteniei, precum și in zonele de munte, vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și condiții de grindina. Cantitațile de apa vor depași local 20…25 l/mp și pe arii restranse 35…50 l/mp”, transmite ANM. Totodata, pana pe 7 iunie, se afla in vigoare un avertisment meteo de instabilitate atmosferica. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

