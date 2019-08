Stiri pe aceeasi tema

- Este anuntul facut de autoritatile locale, care precizeaza: „Avand in vedere ca ziua de 15 august este declarata oficial zi libera, Primaria municipiului Giurgiu prin Direcția de Asistența Sociala informeaza asistenții personali care beneficiaza de salarii și indemnizații ca vor intra in posesia drepturilor…

- Intrucat Municipiul Iași se afla sub o avertizare meteorologica cod galben de canicula in zilele de 12 și 13 august, primarul Mihai Chirica a dispus Comitetului Local pentru Situații de Urgența sa reactualizeze și sa aplice planul de masuri pentru diminuarea efectelor negative provocate de vremea caniculara…

- Astfel, Directia de Asistenta Sociala (DAS) a infiintat trei puncte de prim ajutor, mai exact in Piata Voievozilor (Club Alexandru cel Bun), cartierul Tatarasi (Club Oancea) si cartierul Nicolina (Club Nicolina). Fiecare astfel de centru este dotat cu aer conditionat, apa si tensiometre, care sunt deservite…

- Intrucat Municipiul Iași se afla sub o avertizare meteorologica cod galben de canicula in zilele de 12 și 13 august, primarul Mihai Chirica a dispus Comitetului Local pentru Situații de Urgența sa reactualizeze și sa aplice planul de masuri pentru diminuarea efectelor negative provocate de vremea caniculara…

- Reprezentantii municipalitatii Iasi au cerut Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa reactualizeze si sa aplice planul de masuri pentru diminuarea efectelor provocate de vremea caniculara asupra iesenilor. Potrivit unui comunicat de presa, printre altele s-a dispus celor de la Directia de Asistenta…

- In primul rand, Directia de Asistenta Sociala va identifica si monitoriza persoanele cu dizabilitati, boli cronice, posibilitati materiale si financiare reduse, in vederea acordarii de ajutor, inclusiv apa minerala, sucuri si fructe. In acest sens, municipalitatea face apel si la organizatii neguvernamentale…

- RECLAMATII… In jur de 600 de persoane din localitatea Dranceni sunt in aceste zile cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius, fara apa potabila. Oamenii au asaltat Primaria cu plangeri, iar reprezentatii institutiei sustin ca de vina sunt ploile din ultima vreme, care au “innisipat puturile existente.…

- Azi evenimentul are loc in Scobinti, Popesti si Baltati, iar pe 7 iunie se va desfasura doar in oras, in mai multe puncte amenajate in Tatarasi - Esplanada Oancea, Alexandru cel Bun - Piata Voievozilor, Esplanada Teatrului Luceafarul si Parcul Podu Ros, de la ora 9 si pana la 17. „De la prima editie…