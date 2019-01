Încă o zi de apreciere pentru leu. Euro scade sub 4,76 lei Leul a cotinuat sa se aprecize ușor miercuri, cursul anunțat de BNR ajungand la 4,7555 lei/euro, in scadere cu 0,10% fața de ședința precedenta. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu leul. Marţi, euro a coborât la 4,7601 lei. Miercuri, euro a scăzut la 4,7555 lei. Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a stagnat la 4,1600 lei. Cursul francului elveţian a coborât de la 4,1930 lei la 4,1768 lei. Lira sterlină a scăzut de la 5,4748 lei la… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

