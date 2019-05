Inca o victorie romaneasca la Madrid: Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul doi

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat cu emotii in runda a doua a turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 823.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-1, 4-6, 7-5. Buzarnescu (30 ani, 30 WTA), a 12-a…

- Mihaela Buzarnescu (30 ani/30 WTA) s-a impus in primul tur al turneului de la Charleston (SUA) in fața Magdalenei Frech (21 de ani/182 WTA), scor 6-1, 4-6, 7-5. Jucatoarea din Romania o va intalni in turul doi pe Lauren Davis (25 de ani/184 WTA) din SUA, care tocmai a trecut de belgianca Ysaline Bonaventure…

- Monica Niculescu (locul 138 WTA), venita din calificari, și-a aflat adversara din prima runda a turneului Premier Mandatory de la Miami. Jucatoarea din România va evolua cu slovena Tamara Zidansek (locul 66 WTA).Învingatoarea din acest meci va evolua în mansa a doua cu spaniola…

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, WTA 31) a fost eliminata in turul secund de la Indian Wells de australianca Daria Gavrilova (25 de ani, 53 WTA), scor 2-6, 2-6. Romania a ramas cu o singura reprezentanta pe tabloul de simplu feminin, Simona Halep (27 de ani, 2 WTA. Halep - Strycova e liveTEXT AICI dupa…

- Mihaela Buzarnescu a trecut in runda inaugurala de Daria Gavrilova (Australia), 48 WTA, scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 27 de minute. Pentru prezenta in turul doi, romanca si-a asigurat un cec de 3.400 USD si 30 de puncte WTA. Mihaela Buzarnescu foloseste rachete cumparate de pe internet, la…

- Elina Svitolina, locul 6 WTA, s-a calficat in sferturile turneului de la Dubai, dupa ce a trecut de spaniola Garbine Muguruza, locul 19 WTA, scor 6-1, 6-2. Svitolina ar putea juca in semifinale cu Simona Halep, relateaza News.ro.Citește și: Cristiano Ronaldo are o avere IMPRESIONANTA in Madrid:…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, fost lider mondial in clasamentul WTA, in prezent locul 3 WTA a invins o in trei seturi pe sportiva din Cehia, Karolina Pliskova, locul 5 WTA. Partida dintre cele doua sportive, fosti lideri mondiali a fost una extrem de disputata si s a incheiat cu victoria Simonei…

- CEHIA - ROMANIA, FED CUP // Simona Halep, 3 WTA, a adus primul punct al Romaniei in confruntarea din Fed Cup cu Cehia. Jucatoarea noastra a invins-o categoric pe Katerina Siniakova, 44 WTA, scor 6-4, 6-0, dupa ce Mihaela Buzarnescu (29 WTA) pierduse primul meci in fața Karolinei Pliskova (5 WTA), scor…