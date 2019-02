Inca o victorie pentru Simona Halep. Va juca in sferturi la Dubai

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, care a inceput aceasta saptamana pe locul secund a trecut de Lesia Tsurenko (23 WTA), 6-3, 7-5, in optimi, la Dubai. Romanca a obtinut a 10-a victorie pe 2019, s-a calificat in faza sferturilor de finala si isi asteapta adversara din partida Aryna Sabalenka – Belinda Bencic. Simona Halep…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Premier de la Doha, dupa succesul in doua seturi reușit in fața ucrainencei Lesia Tsurenko (29 de ani, 24 WTA), scor 6-2, 6-3, dupa o ora și 20 de minute.In urma victoriei de azi, Simonei Halep revenire pe…