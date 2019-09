Un batran internat in spitalul din Ramnicu Sarat a murit din cauza virusului West Nile. Pacientul avea 82 de ani si era spitalizat din luna august. Decesul a fost inregistrat pe 2 septembrie. Barbatul s-a prezentat cu simptome de meningita la Spitalul din Ramnicu Sarat si le-a spus medicilor ca inainte sa se imbolnaveasca fusese in Delta Dunarii si in judetul Braila. Initial, pacientul a fost internat in sectia de Boli Infectioase, dar dupa doua zile a fost transferat la Terapie Intensiva. Rezultatele analizelor au confirmat ca avea acest virus. Medicii spun ca virusul West Nile se transmite prin…