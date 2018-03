Inca o veste proasta! E vorba de afaceristul Cristian Tantareanu. Din pacate, cancerul a recidivat

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Țanțareanu traverseaza o perioada critica. Cunoscutul om de afaceri a fost, din nou, internat in spital, iar veștile sosite din partea medicilor nu sunt tocmai imbucuratoare. Cristian Țanțareanu, care in aprilie va implini varsta de 74 de ani, a fost diagnosticat in 2011 cu cancer de colon,…

- Gigi Becali a primit o veste proasta. Curtea de Apel Bucuresti i-a dat câstig de cauza juristului CSA Steaua, Florin Talpan, în procesul în care acesta l-a acuzat pe patronul FCSB de calomnie.

- Cristian Țanțareanu, internat in spital. Starea de sanatate acestuia nu este deloc buna, dupa ce in anul 2011, acesta a fost diagnosticat cu cancer la colon. Afaceristul a povestit care este starea lui de sanatate, dar și despre cum a reușit sa scape de boala crunta. “Nu pot sa spun ca fac prea bine.…

- Ieri, Tribunalul Constanta a admis actiunea formulata de catre Victoria SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Eucass SRL, in contradictoriu cu paratii SC Eucass SRL, prin administrator special Gabriela Ciocan si Iusuf Mahir. Pe cale de consecinta, magistratii au constatat "nulitatea…

- România a avut în februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, de 3,8%, adica de aproape trei ori mai mar decât media europeana de 1,3%, arata datele publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat.

- Administratorii de bloc risca amenzi usturatoare, potrivit unui proiect de act normativ ce a fost inregistrat, la Senat, pentru dezbatere. Este vorba despre o propunerea legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Potrivit acesteia, administratorii care…

- Serialul „Game of Thrones“ se incheie anul viitor, iar oficialii HBO au confirmat ca vor exista mai multe spinoff-uri, insa actorul britanic Kit Harington (31 de ani) a anuntat ca nu-l va portretiza pe Jon Snow in niciunul dintre proiectele viitoare.

- Mircea Radu, prezentatorul emisiunii "Ie, Românie", de la Antena 1, a aflat ca postul TV i-a scos una dintre editiile saptamânale, show-ul ramânând, astfel, cu un singur episod pe saptamâna.

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- Dupa ce a urmarit LIVE, pe Facebook, sedinta de la CSM in care s-a dezbatut cererea de revocare inaintata de ministrul Tudorel Toader pentru sefa DNA, Laura Kovesi, Marian Godina a facut o constatare. In timpul transmisiei, politistul a citit si toate comentariie si a observat diferentele dintre cei…

- Rapidul are din nou probleme dupa ce Judecatoria Sectorului 1 a respins cererea de acordare a personalitații juridice a celor de la Academia Rapid 2017. Giuleștenii au 5 zile la dispoziție pentru apel, decizia nefiind una definitiva. In prima faza, la 14 februarie, Judecatoria Sectorului 1 a amanat…

- “Revoluția fiscala” are efecte negative și in randul mamelor. Astfel, daca angajatorul nu a marit salariul brut, acestea vor primi mai puțini bani lunar de la stat. Concret, o femeie care are un salariu net de 2.500 de lei ar primi, in mod normal, o indemnizație de 2.125 de lei. Dupa așa-zisa “revoluție…

- Zona Bucuresti-Ilfov (Bucuresti plus judetul Ilfov) avea la sfarsitul anului 2016 un stoc al investitiilor straine atrase de aproape 40 de miliarde de euro, adica 60- din cele 66 de miliarde de euro investitii straine directe inregistrate la acea data. Spre comparatie, in primii 27 de ani dupa Revolutie,…

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE, in urma retragerii statului britanic din Blocul comunitar, scrie mediafax.ro.

- Compania aeriana Ryanair a anunțat, joi. ca iți va inchide birourile din Timișoara incepand cu 25 martie. Doua curse din Timișoara spre Milano și București vor continua sa opereze conform programului de zbor din 2018, mai precizeaza compania, intr-un comunicat de presa. Toți clienții vor fi notificați…

- Veste proasta pentru soferi: Ce amenzi se platesc pentru cei care blocheaza parcarile Vesti proaste pentru cei care pun stapanire pe locurile de parcare, desi nu au nicio autorizatie de la Primarie pentru acele spatii. Politia le-a pus gand rau si pregatesc amenzi de pana la 1.500 de lei pentru cei…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat ca va rezolva problema inechitații de plata a contribuției la sistemul public de sanatate și de pensii dintre salariați și persoane fizice autorizate. Mai multe pe Capital.ro Post-ul Capital.ro: Veste proasta despre contribuția la pensii apare…

- Simona Halep (2 WTA) a anuntat ca nu va mai juca, cel putin pana in luna martie, iar apoi a aflat cum principala ei rivala si-a pastrat primul loc in clasamentul WTA. Jucatoarea daneza de...

- Cei care au de gand sa-și cumpere o locuința prin programul Prima Casa, ar fi bine sa se grabeasca. Guvernul aloca cu 35 la suta mai puțini bani, dar nu va renunta la el cel putin pana in 2021.

- FCSB - Lazio | Anunț de ultim moment din tabara FCSB, înaintea duelului cu Lazio, din 16-imile Europa League. Gigi Becali a spus ca Denis Alibec nu va evolua niciun minut în partida cu echipa italiana, din cauza unei accidentari.

- La asta nu ne-am fi asteptat niciodata. Veste colosala primita de la specialisti. Cum poate fi evitat cancerul de piele? Iti spunem noi marele secret.Deliciosul elixir iti poate scadea riscul de melanom, cea mai ucigatoare forma de cancer de piele, sugereaza un studiu realizat la National…

- "Stimati pasageri, Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra deciziei companiei Blue Air de a anula zborurile Timisoara-Iasi-Cluj cu efect imediat. Este pacat ca dupa o lunga colaborare sa ajungem intr-un asemenea punct,…

- “Aceasta masura a fost impusa de existența unui risc ridicat de alunecare în zona respectiva, astfel încât cei interesați vor putea sa parcurga din nou traseul doar dupa topirea completa a stratului de gheața care acopera poteca. În acest context, Salvamont Cluj recomanda…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox.

- Mai multe categorii profesionale din domeniul sanatatii nu vor beneficia in martie de crestere salariala, respectiv farmacistii, biologii, chimistii, infirmierii, brancardierii, ingrijitoarele si personalul Tesa, se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de Sindicatul din Sanatate Hipocrat, adresata…

- Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a primit, ieri, o noua veste proasta de la judecatorii Tribunalului Constanta Instanta a decis ca Mihai Necolaiciuc sa ramana in spatele gratiilor. Decizia este definitiva. In urma cu doua zile, Tribunalul Constanta a desfiintat sentinta penala pronuntata…

- Simona Halep ar putea rata meciul din Fed Cup, de la Cluj-Napoca, dintre România și Canada. ”Trebuie sa vad ce îmi spune RMN-ul. O sa am foarte mare grija de corpul meu, în primul rând. Fed Cup-ul este în plan, dar sper sa fiu si…

- „S-a scumpit energia, s-au scumpit gazele si celelalte utilitati. Sigur, acestea nu reprezinta mult in costurile de productie, dar au o influenta. S-a mai scumpit, insa, si transportul, fiind majorate preturile la carburanti, odata cu cresterea accizelor. Toate acestea vor determina majorarea cu…

- Veste proasta pentru romanii fara venituri. In acest an se modifica contributiile la sanatate. De anul acesta, cei care nu au salarii, pensii si niciun ajutor de la stat trebuie sa achite contributii la sanatate cu 140 % mai mari fata de cele din 2017. Asta daca vor sa fie asigurati. Situatia este si…

- Drumuri repetate la Fisc si mult timp pierdut la cozi - asta inseamna plata lunara a contributiei la sanatate pentru botosanenii care nu au venituri, dar vor sa fie asigurati in sistemul public de sanatate.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, s-a intalnit la Targu-Jiu, cu mai mulți directori de unitați de invațamant și cu inspectorii școlari din zona Olteniei. Potrivit stiri.tvr.ro , ministrul nu le-a adus vești bune profesorilor, care ar putea pierde unele sporuri. Liviu Pop spune ca profesorii din o suta…

- Sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, a invins-o, luni, cu scorul de 6-7 (5), 6-3, 6-2, pe compatrioata ei Barbora Strycova, locul 24 WTA si cap de serie numarul 20, calificandu-se in sferturile de finala ale Australian Open, faza in care va evolua cu Simona Halep,…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, pana in 24 ianuarie, o consultare publica, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar Chestionarul contine…

- O angajata a Politiei Locale Ploiesti a ajuns la spital, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita cu masina de un sofer care a pornit de pe loc in momentul in care i s-a cerut sa se legitimeze pentru ca a parcat intr-o zona unde nu avea voie sa-si lase autoturismul. Barbatul, care a fugit de la locul…

- O varietate de varza cultivata înca de pe vremea Romei Antice pentru mugurii sai comestibili, dar ignorata aproape complet de români, este un incredibil luptator împotriva multor tipuri de cancer.

- "Eu zic ca pâna în maxim luna martie, ca sa dau, asa, un termen realist, se va putea circula, dar în conditiile în care constructorul va întelege ca nu se mai face rabat de la calitate în România. Nu cerem alt tip de calitate decât cel care se…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie. Astfel dupa majorarea de pret din 10 ianuarie, „impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati, este de 0,68 bani/Kwh, ceea…

- Guvernul Romaniei este obligat de Uniunea Europeana ca pana in luna aprilie a acestui an sa elimine toate subventiile pentru energia termica, cu exceptia unor categorii vulnerabile. Avand in vedere ca cei mai multi romani care beneficiaza de subventie la caldura sunt din Bucuresti, primarul…

- In 2018, bugetarii nu vor mai putea primi tichete de masa, intrucat acordarea acestora va fi abrogata, potrivit noii legi a salarizarii bugetare. In locul tichetelor de masa va fi acordata o indemnizatie de hrana, insa, pe parcursul anului 2018, doar bugetarii din sistemul sanitar care au primit in…

- Majorarea aprobata de Consiliul Local este de 2,88 lei pe gigacalorie. Totusi, 57% din pretul de cost al energiei termice este in continuare subventionat de la bugetul orasului. In plus, municipalitatea mai plateste si 2,5 milioane de lei pe luna pentru acoperirea pierderilor din retea.

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”.

- Anul 2018 pare ca vine cu vesti proaste pentru soferi! Acestia vor avea parte de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult.Citeste si: Prima prognoza COMPLETA de la ANM, pe luna ianuarie. Cum va fi vremea la inceputul lui 2018 Se dorește, astfel, descurajarea…

- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis în judecata pentru complicitate la bancruta frauduloasa, într-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal, anunta Agerpres.

- Recent, Alexandru Arsinel a suferit o interventie chirurgicala la inima, dar acum se simte bine. In schimb, sotia lui se deplaseaza doar cu ajutorul scaunului cu rotile si are nevoie in permanenta sa fie supravegheata de cineva. In 2016, sotia lui Alexandru Arsinel a cazut pe scari si s-a…

- Ies la iveala dezvaluiri incendiare. Fostul sot al Elenei Udrea s-ar fi casatorit in secret imediat dupa ce a scapat de puscarie. Este vorba despre milionarul Dorin Cocos care s-ar fi insurat cu iubita lui, Raluca Miu. Tanara care in curand va deveni mama poarta un inel de cununie pe mana stanga,…