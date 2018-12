Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost eliberata luni, la puțin timp dupa ce Ministerul Public din Costa Rica a fost informat de Ministerul din Romania ca retrage solicitarea de extradare. In aceeași zi a fost lasata sa plece și prietena ei, Alina Bica. Veronel Radulescu, avocatul Elenei…

- Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, a reacționat, joi, la decizia instanței supreme de suspendare a deciziei de condamnare in cazul fostului ministru, precizand ca "Moș Craciun a venit mai devreme, iar Elena poate in sfarșit sa-și petreaca sarbatorile in libertate, alaturi de fetița sa",…

- Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, a reactionat, joi, la decizia instantei supreme de suspendare a deciziei de condamnare in cazul fostului ministru, precizand ca "Mos Craciun a venit mai devreme, iar Elena poate in sfarsit sa-si petreaca sarbatorile in libertate, alaturi de fetita sa".

- Veste nesperata pentru fostul ministru al Turismului, Elena Udrea! Aflata in inchisoarea din Costa Rica, Elena Udrea a primit, in sfarșit, o veste uriașa, in razboiul pe care il poarta cu autoritațile din Romania. Recent, judecatorii au decis ca aceasta sa...Citește AICI ce LOVITURA de PROPORȚII…

- }n timp ce Elena Udrea se aflE in continuare in inchisoare in Costa Rica, Adrian Alexandrov ixi vede de viatE aici, in Romania. Recent, paparazzii www.spynews.ro l-au surprins pe iubitul blondinei intr-un centru comercial din CapitalE, acolo unde s-a bucurat de cateva ore de relaxare.

- Apar probleme dupa probleme in viața fostului ministru al Turismului, Elena Udrea. Fostul deputat a fost incarcerat in Costa Rica la inceputul lunii octombrie și, deși a facut mai multe recursuri, nu a fost eliberat nici pana in prezent. Acum ies la iveala noi probleme cu care se confrunta Elena…

- Nu foarte mul:i oameni "tiu acest lucru, dar Elena Udrea mai este "i... Gabriela. Drept urmare, fostul ministru al Turismului "i-a serbat onomastica de pe 8 noiembrie, de dupE gratii! }n tot acest timp, ~soacra Elenei Udrea, anume mama lui Adrian Alexandrov, pare sE se fi gandit la ~nora sa.

- Partenerul de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena 3 in care a povestit cum a decurs operatiunea de retinere a fostului ministru si despre fetita lor de numai doua saptamani. Acesta a precizat ca in ziua in care a fost retinuta Elena Udrea erau…