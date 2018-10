Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Correa Freitas, mijlocas al echipei Sao Paulo FC (care evolua sub forma de imprumut la Sao Bento), a fost gasit mort, sambata, intr-un tufis din Sao Jose dos Pinhais, la Curitiba, informeaza news.roCitește și: Contribuție de milioane de lei cu fonduri europene! Ce achizitie vrea sa…

- Mijlocasul brazilian Daniel Correa Freitas (24 de ani), imprumutat de Sao Paulo la formatia Sao Bento, in Liga 2, a fost gasit mort intr-un tufis, fiind aproape decapitat si lasat fara organele genitale, se arata intr-un comunicat emis de club.

- Mijlocasul Daniel Correa Freitas (24 de ani), imprumutat de Sao Paulo la formatia Sao Bento, in Liga 2, a fost gasit mort intr-un tufis, fiind aproape decapitat si lasat fara organele genitale.

- Fotbalistul australian, Colin Sylvia, a murit la 32 de ani, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Familia tanarului au confirmat decesul in aceasta dimineata. Duminica, la pranz, Colin Sylvia se afla in suburbia Mildura din Irymple atunci cand masina lui s-a izbit violent de un alt autoturism.…

- Fernando Rodriguez Serena, autorul golului victoriei echipei Real Madrid in finala Cupei Campionilor Europeni la fotbal cu Partizan Belgrad, din 1966, a incetat din viata la varsta de 77 de ani, a anuntat clubul ma...

- Lumea sportului este in foliu! Leyder Ortiz Palacios, fotbalist legitimat la clubul columbian Orsomarso SC, a decedat duminica dimineata. Mijlocasul de 21 de ani a fost injunghiat in ochi, in timp ce incerca sa calmeze o situatie conflictuala izbucnita in timpul unei petreceri.

- Leyder Ortiz Palacios, jucator al clubului columbian Orsomarso SC, a decedat duminica dimineata. Mijlocasul de 21 de ani a fost injunghiat in ochi in timp ce incerca sa calmeze o situatie conflictuala izbucnita in timpul unei petreceri.

- Nicolae Stanciu a fost omul numarul 1 al ”tricolorilor” in meciul cu Serbia din Liga Națiunilor. ”Decarul” celor de la Sparta Praga a marcat pentru 1-1 din penalty și a pasat pentru golul de 2-2. Mijlocașul a ales sa protesteze dupa gol fața de fanii care nu au crezut in echipa naționala