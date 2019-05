Inca o Toyota Tundra 4.7 V8 a depasit 1.6 milioane de km parcursi cu motorul de fabrica

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de un model Tunda echipat cu motorul pe benzina V8 de 4.7 litri care este cuplat la o transmisie automata clasica Aisin cu 5 trepte. Soferul masinii a spus ca a schimbat 10 seturi de anvelope, a parcurs in anumiti ani chiar si 200.000 de km anual iar benzina…

- Videoclipul piesei „ME!” a cantaretei americane Taylor Swift a inregistrat un numar record de vizualizari pe Vevo, cu peste 65 de milioane in 24 de ore, potrivit rollingstone.com, potrivit news.ro.Pana pe 25 aprilie, videoclipul „Thank U, Next” al Arianei Grande detinea aceasta pozitie, cu…

- Producatorul de camioane electrice Rivian Automotive LLC a anuntat miercuri ca Ford investeste 500 de milioane de dolari in companie, care este una din marile rivale ale Tesla, transmit AP, CNN si Reuters.In februarie, un consortiu de investitori condus de Amazon a investit 700 de milioane…

- Pelicula "Bohemian Rhapsody" a depașit pragul de incasari de 900 de milioane de dolari la nivel mondial, fiind nu numai filmul biografic muzical cu cele mai mari vanzari de bilete din istorie, ci și al patrulea cel mai de succes lungmetraj al companiei de producție Fox, potrivit Variety, scrie Mediafax.In…

- Este vorba de un model Scala care vine sa-l inlocuiasca pe vechiul Rapid. Conform primelor detalii motorul pe benzina recomandat este noul 1.5 TSI de 150 CP care daca este cuplat cu transmisia DSG7 are un pret de achizitie de 28.000 euro cu toate taxele incluse.…

- Conform unei statistici prezentate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), daca in 2017 4.993 de persoane isi manifestau intentia de a obtine un astfel de dispozitiv, in 2018, numarul acestora ajungea la 5.317. La fel de mari au fost cererile si in anii anteriori, in 2014, in jur de 5.006…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) vrea sa achizitioneze combustibil in valoare de 984,97 milioane lei (206,9 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma online SICAP. Acordul-cadru vizeaza furnizarea de motorina EURO 5, benzina Premium fara plumb 95 si…

- Profitul operational al Grupului KMG International (KMGI) in Romania a atins 249,7 milioane de dolari in anul 2018, iar profitul net a depasit 86 de milioane de dolari, conform rezultatelor neauditate transmise miercuri de KMGI Bursei de Valori Bucuresti, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…