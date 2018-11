Încă o țară respinge folosirea serviciilor 5G furnizate de Huawei, de frica spionajului Decizia vine dupa ce tot mai multe tari occidentale au devenit ingrijorate privind posibila implicare a guvernului chinez in retelele 5G sau alte retele de comunicatii. Huawei a negat in repetate randuri orice amestec din partea guvernului. Mai devreme in acest an, Australia a interzis folosirea Huawei de catre operatorii locali pentru a furniza servicii 5G, invocand tot riscuri de securitate. Saptamana trecuta, Wall Street Journal a informat ca guvernul american incearca sa convinga companiile din tarile aliate sa evite Huawei. „Am informat Spark ca a fost identificat un risc semnificativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete din Noua Zeelanda au respins oferta unui operator local de a furniza servicii 5G folosind echipamente ale companiei Huawei din cauza riscurilor pentru securitatea nationala, existand suspiciuni ca guvernul chinez se foloseste de Huawei pentru activitati de spionaj, scrie CNBC.…

