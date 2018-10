Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca va propune interzicerea vanzarii masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina, din 2030, a declarat marti pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei si Climei de la Copenhaga. Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa…

- Proprietarii vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi din orasele germane unde aerul este extrem de poluat vor putea alege intre a primi subventii pentru achizitionarea unor modele mai noi si mai putin poluante sau o reconfigurare a sistemului hardware, a decis coalitia aflata la guvernare.…

- Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa spre aprobare in Parlament, a precizat oficialul danez. Autoritatile din intreaga lume iau in considerare noi restrictii la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel, pentru a indeplini reglementarilor mai stricte…

- Renault a anuntat ca va oferi, in Germania, subventii proprietarilor vehiculelor echipate cu motoare pe motorina mai vechi pentru a le schimba cu modele mai noi si mai putin poluante, devenind astfel primul producator auto strain care sprijina eforturile anti-poluare ale autoritatilor de la Berlin,…