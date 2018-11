Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a votat miercuri impotriva semnarii acordului Natiunilor Unite privind migratia, urmand exemplul Statelor Unite, Ungariei si Austriei, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Acordul ONU privind migratia a fost aprobat in luna iulie de 193 de state membre, cu exceptia…

- Cehia s-a alaturat miercuri tarilor din Uniunea Europeana care nu vor adera la pactul ONU care isi propune sa reglementeze tratamentul migrantilor din intreaga lume, relateaza Reuters. Pactul global privind migratia sigura, ordonata si reglementata a fost aprobat in luna iulie de toate…

- Bulgaria s-a alaturat luni numarului tot mai mare de state membre ale Uniunii Europene care se opun pactului Natiunilor Unite ce urmareste sa reglementeze tratamentul pentru migranti la nivel mondial, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Acordul global pentru o migratie sigura, ordonata…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa comuna cu Angela Merkel, ca Polonia ia in considerare retragerea dintr-un acord ONU privind migratia, urmand exemplul Statelor Unite, Ungariei si Austriei, relateaza site-ul postului Deutsche Welle.

- Austria va urma exemplul Statelor Unite si Ungariei si se va retrage din pactul Natiunilor Unite privind migratia, ca urmare a ingrijorarilor legate de faptul ca acesta va estompa linia de demarcatie dintre migratia legala si cea ilegala. Anuntul a fost facut miercuri de guvernul de la Viena, transmite…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- Guvernul ceh il sustine pe premierul ungar Viktor Orban dupa votul de miercuri din Parlamentul European privind sanctionarea Ungariei pentru periclitarea valorilor democratice, a declarat joi premierul ceh Andrej Babis, relateaza Reuters preluata de Agerpres. 'Acest nonsens doar induce un sentiment…

