- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Oamenii și-au dat intalnire cu jumatate de ora inainte de timpul stabilit in Piața Victoriei, zona zero a protestelor organizate pana acum in capitala Banatului. Timișoara a intrat in acest sfarșit de saptamana sub cod galben de ger, cu temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua.…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat "Codruta, nu uita,…

- Mii de oameni se mobilizeaza pe Facebook pentru noi proteste fata de decizia ministrului Justitiei de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In Capitala oamenii se vor aduna in Piata Victoriei. Mai mult, proteste au fost convocate pe retelele de socializare si pentru duminica, in Bucuresti si…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a manifesta impotriva deciziei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Mitinguri de protest au loc si in Cluj, Iasi, Sibiu…

- Cateva sute de persoane protestau joi seara in Piața Victoriei la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a inițiat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Protestatarii scandeaza „Hotii, hotii!”, „DNA, te vom apara!” si flutura steaguri tricolore si ale Uniunii Europene.…

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi seara in Piata Victoriei pentru a protesta fata de initierea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, anuntata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii scandeaza…

- In baza unui raport al activitații managementului Direcției Naționale Anticorupție, ministrul Justiției, Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Aproape 100 de de persoane protesteaza, joi seara, in Piata Victoriei, urmare a anuntului ministrului Justitiei, oamenii strigand: ”DNA sa vina sa va ia”, ”Nu scapati!”, ”Hotii”, ”Tudorel, demisia!”. Jandarmii au vrut sa instaleze garduri de protecție și s-a ajuns la mici incidente, la imbranceli…

- In aceste momente, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului sef al DNA, oamenii au iesit in strada, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a protesta.Protestatarii scandeaza: "DNA sa vina sa va ia" si "Nu scapati ", "Hotii", "Tudorel,…

- Circa 100 de persoane manifesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. Si in alte orase din tara au loc proteste, potrivit News.ro.

- Noi proteste sunt organizate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii au ieșit din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. UPDATE 19:00. Circa 100 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei din Capitala.…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica si in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, precum Galati, Focsani, Timisoara, Sibiu, Cluj, Pitesti, Constanta sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…

- O noua runda de proteste antiguvernamentale este anunțata pentru duminica in Piața Victoriei și alte orașe din Romania. Acestea ar urma sa fie primele proteste de la instalarea noului Guvern al Vioricai Dancila. Protestatarii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor…

- Mitinguri antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara: Sibiu, Cluj, Pitesti, Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, Sibiu, Cluj, Pitesti sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Protestatarii din Cluj care au plecat, acum o saptamana, pe jos, spre București, ca sa participe la protestul anunțat pentru 20 ianuarie, au parcurs deja mai bine de trei sferturi din distanta dintre cele doua orase. In aceasta seara, oamenii au ajuns la Comarnic, adica sunt la putin peste 100 de kilometri…

- Peste 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti – peste 200 – inregistrandu-se la ora 19.00. Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au…

- Peste 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti – peste 200 – inregistrandu-se la ora 19.00 Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut…

- UPDATE 19:00 - Protestatarii au pornit in marș catre Parlament. Protestul este intitulat "Nu vrem sa fim o nație de hoți". Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD și anti-Liviu Dragnea și scandeaza lozinci impotriva Guvernului. "Jos Tariceanu, Dragnea și Dorneanu!" și "Sarbatori fara infractori!"…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Cateva mii de oameni s-au adunat, duminica seara, in mai multe judete ale tarii, pentru a protesta impotriva schimbarii legilor Justitiei. Manifestantii au venit cu steaguri, pancarte, dar si cu vuvuzele, tigai si tobe. In Sibiu s-au adunat circa 2.500 de persoane, protestul…

- Timp de aproximativ o ora si jumatate, cateva sute de persoane au protestat, duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Manifestantii au scandat "Hotii!" si au adus vuvuzele si tobe.

- Mai multe evenimente de protest vizavi de modificarile aduse de PSD legilor justitiei si alte propuneri legislative au loc in aceasta seara in Bucuresti si alte mari orase ale tari. Mai mult, astazi in Piata Victoriei din Capitala 200 de protestatarii au realizat un flashmob pentru sustinerea Justitiei.…

- Noi proteste sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri.

- Update Protestele s-au colorat. Cateva zeci de persoane au participat, duminica dupa-amiaza, in Piata Victoriei, la un flashmob pentru „sustinerea Justitiei”, purtand la gura si ochi benzi negre. Protestatarii au stat cu fața spre Palatul Victoria, in tacere, timp de 30 de minute. Apelul pentru flashmob…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, 17 decembrie, in București și alte orașe din țara. Organizatorii protestelor au intitulat evenimentul “Se cuvine sa rezistam prezentului si sa ne pregatim viitorul”, inspirați din discursul Regelui Mihai din Parlamentul Romaniei, din anul 2011. ”Iesim duminica sa…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o acțiune care nu a mai fost vazuta pana…

- Noi proteste sunt anuntate, astazi, în Piata Victoriei, din Capitala, fata de modificarile legilor Justitiei. De altfel, manifestanti se vor strânge si în mai multe orase din tara, dar si în diaspora.

- Romanii se organizeaza sa iasa din nou in strada, duminica, dupa ce in Camera Deputatilor coalitia de guvernamant incearca sa treaca cu injuraturi, obscenitati si amenintari prima din cele trei legi ale Justitiei. In acelasi timp, Comisia Iordache isi continua pe repede inainte modificarea celorlalte…

- Peste 50.000 de transportatori vor protesta, saptamana viitoare, in toata tara, nemultumiti ca piratii din transporturi le fac concurenta neloiala. Protestatarii vor sa vina inclusiv la Bucuresti, in Piata Victoriei.

- „Duminica ne vedem in Piata Victoriei eliberata. Legile justitiei nu trebuie sa treaca. Urmeaza o perioada - e vorba de zile - in care parlamentarii se vor face ca discuta amendamente, la gramada, in regim de urgenta. Apoi le vor vota, prefacandu-se ca asta inseamna democratie si dezbatere. Strada,…

- Noi proteste au fost anuntate anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Bucuresti, cat si in mai multe orase din Romania. Protestatarii cer demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar si retragerea legilor…

- Noi proteste fata de Guvern sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament.

- Dupa "victoria" de sambata a protestatarilor din Piata Victoriei, care au reusit sa si pastreze spatiul liber de orice targ de Craciun, noi proteste sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe rețeaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din București, cat si la Alba Iulia și in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament. „Duminica…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, atât în Piata Victoriei din Capitala, cât si în mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, si…

- In pofida ploii, protestatarii au scandat impotriva Guvernului, dar si impotriva primarului Capitalei Gabriela Firea. La un moment dat, o mare parte a celor aflati in Piata Victoriei s-au prins in Hora Unirii, pe care au incheiat-o in aplauze. Mitingul s-a desfasurat sub titulatura…