- La nivelul judetului Maramures aproximativ 3.900 de absolventi vor intra in etapa urmatoare a Bacalaureatului. Proba scrisa la Limba si literatura romana se va desfasura maine, 1 iulie, iar cea la Limba si literatura materna va fi marti, 2 iulie. Proba obligatorie a profilului va avea loc miercuri,…

- Absolventii de clasa a VIII-a de etnie rroma se pot inscrie, pana vineri, 14 iunie, ora 16, la secretariatul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Maramures, pentru a beneficia de locurile speciale destinate lor in unitatile de invatamant liceal din judet. „Copiii de etnie rroma sunt primii admisi in…

- In Timiș s-au inscris la Bacalaureat 4.148 de elevi. Dintre aceștia, 4.061 provin din invațamantul de zi, 45 de la seral și și 42 de la frecvența redusa. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana incepe luni. Rezultatul obtinut de fiecare candidat…

- ANM a emis un cod galben valabil pentru intervalul 30 mai, ora 12 – 31 mai, ora 03. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Maramureș, Moldova, Transilvania, local in Muntenia și Dobrogea, precum și in…

- Maine este ultima zi in care elevii claselor a XII-a se mai pot inscrie pentru a sustine examenele din sesiunea iunie-iulie 2019. Tot maine este si ultima zi de scoala. Primul examen va fi luni, 3 iunie, la Limba si literatura romana. Calendar BAC 2019 Sesiunea iunie-iulie 2019 27 – 31 mai 2019 Inscrierea…

- Bacalaureatul 2019 incepe intr-o saptamana, cu examenul oral de Limba romana. Liceenii termina saptamana aceasta, vineri 31 mai, cursurile si au la dispoziție 5 zile ca sa se inscrie la examenul de BAC. De luni, 27 mai, au inceput inscrierile la Bacalaureat. Potrivit calendarului de…

- Dupa ce Rareș Bogdan, candidat la Europarlamentare de pe listele PNL au fost acuzat ca folosește copiii in campania electorala, o noua fotografie a devenit virala pe rețelele de socializare. PR-iștii de la PRO Maramureș probabil inca nu au aflat ca folosirea copiilor in scopuri politice și de promovare…

- Colegiul National "Mihai Viteazul" din Ploiesti gazduieste, in perioada 16 mai - 5 iunie, sesiunea speciala a examenului national de Bacalaureat pentru absolventii de liceu din loturile nationale largite care se pregatesc pentru olimpiadele internationale si concursurile internationale sportive. Pentru…