Încă o șansă pentru Câmpina de modernizare a transportului public cu fonduri europene. O nouă oportunitate care nu trebuie ratată! Va mai amintiți despre subiectul privind modernizarea transportului public prin achiziționarea, cu fonduri europene, a unor autobuze electrice? Noi am scris despre aceasta oportunitate pentru administrațiile locale inca din septembrie 2017, cand a fost lansata Axa 3 - "Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scazute de carbon" in cadrul Programului Operațional Regional (POR). Administrația campineana s-a mișcat extrem de greoi și a ratat aceasta oportunitate, dar iata ca acum a aparut o noua șansa și speram ca de aceasta data norocul sa fie de partea Campinei. Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol: campinatv.ro

