- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis sambata, la Mamaia, sa il actioneze in instanta pe presedintele Klaus Iohannis pentru ca a afirmat ca Guvernul este corupt, a anuntat presedintele...

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca respinge propunerile de ministri ai PSD, Viorica Dancila i-a atacat pe rand atat pe seful statului cat si pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre care spune ca sunt „imaturi” si „egoisti”. „Doi domni cu pretentii de barbati de stat”,…

- Calin Popescu Tariceanu i-a transmis Vioricai Dancila ca deși a invitat-o in repetate randuri sa mearga cu Guvernul in Parlament, acum este obligata sa o faca. Intr-o postare pe Twitter, Tariceanu ii transmite premierului ca intrucat a refuzat variantele propuse de el, acum este obligata sa mearga in…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca respinge propunerile de ministri ai PSD, Viorica Dancila a afirmat miercuri ca a urmarit cu „profunda dezamagire spectacolul oferit de Klaus Iohannis”.

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, ca propuneri de noi ministri pe Dana Garbovan la Justitie, Șerban Valeca la Educatie, Mihai Fifor la Afaceri Interne si Iulian Iancu vicepremier pe probleme economice. Ana Birchall este se intoarce de la Justiție, la poziția de vicepremier responsabil cu…

- Guvernul funcționeaza din nou in formula completa, dupa ce președintele Kalus Iohannis a fost de acord cu cea mai recenta remaniere guvernamentala propusa de premierul Viorica Dancila. La 10 zile de la decizie, șeful statului a semnat miercuri decretele prin care sunt numiți la Externe Ramona Manescu…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Braila, ca in sondajele interne ale partidului pentru prezidentiabil sunt inclusi toti colegii care si-au anuntat intentia de a candida, si i-a nominalizat pe Eugen Teodorovici, Serban Nicolae, Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor. "Pe lista este…