- Oamenii care au fost anchetați de DNA și ulterior condamnați de judecatori la ani grei de pușcarie revin acum pe val și intra in malaxorul plangerilor penale facute pe numele fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi.Citește plangerea penala Dorin Lazar Maior, condamnat la 7 ani de inchisoare…

- Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție ii aplica lovitura dupa lovitura Laurei Codruța Kovesi. Dupa ce a primit interdicția de a parasi țara și de a vorbi public despre dosarul in care este ancheta, acum Kovesi este eliminata și din Parchetul General. In ordonanța de impunere a controlului…

- Procurorul Alfred Savu, de la DNA Ploiesti, s-a prezentat vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), unde a fost anuntat ca a fost pus sub acuzare pentru represiune nedreapta, in urma unei plangeri depuse impotriva lui de deputatul PSD Andreea Cosma, informeaza...

- Lovitura pentru fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, fix in ziua in care era audiata in Comisia CONT, acolo unde s-a clasat ca favorita a europarlamentarilor care i-au evaluat competențele."Exact in ziua cand a fost audiata in comisia CONT in procedura numirii Procurorului Sef European,…

- Apare primul miting de susținerea a fostei șefe a DNA. Candidata favorita in cursa pentru șefia Parchetului European, Laura Codruța Kovesi a aflat, ieri, ca este citata, de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție in urma unei plangeri depuse de omul de afaceri Sebastian Ghița privind…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca citarea fostului procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi la audieri in ziua in care ar trebui sa se prezinte la Bruxelles pentru sustinerea nominalizarii sale in functia de procuror sef al Parchetului European reprezinta dovada cea mai solida ca…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi a anuntat ca, in cursul serii de miercuri, a primit o citatie din partea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in justitie, in calitate de suspect, ea adaugand ca este nevinovata si ca isi va continua drumul in procedura pentru…