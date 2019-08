Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț cauta o minora, de 15 ani, care a parasit voluntar Complexul de servicii ”Sancta Maria” și nu a mai revenit. “La data de 21 august., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul ca, minora Guguianu…

- O fata de 13 ani a fost amenințata in plina strada de un barbat, care ar fi amenințat-o ca o taie și o baga in portbagajul mașinii. Mama fetei a depus plangere la Poliție, care a inceput o ancheta. Copila ar fi fost agresata pe 19 august, iar polițiștii au ajuns la fața locului in urma unui apel efectuat…

- Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamț, județul Neamț, cauta o minora, de 16 ani, care a parasit Complexul de servicii ’’Ion Creanga’’ din Piatra Neamț și nu a mai revenit. La data de 27 iulie, in jurul orei 11.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamț au fost sesizati…

- O minora in varsta de 16 ani, institutionalizata in Complexul de servicii "Ion Creanga" din Piatra-Neamt, Romania, a disparut de pe data de 27 iulie, potrivit unei sesizari facuta la IPJ Neamt de reprezentantul centrului.

- Inca o adolescenta a disparut in Romania, din Complexul de servicii „Ion Creanga" din Piatra-Neamt unde era instituționalizata. Minora, in varsta de 16 ani, a fost vazuta ultima data pe 27 iulie.

- Un batran de 84 de ani din Piatra Neamt a fost retinut de oamenii legii pentru ca a agresat o fetita de 9 ani. Parintii fetitei sunt cei care au anuntat Politia, imediat ce au aflat de oroarea prin care a trecut micuta.