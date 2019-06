Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Tribunalului Iasi s-au pronuntat in favoarea viceprimarului Gabriel Vasile Harabagiu in procesul intentat de acesta Partidului Social Democrat dupa excluderea sa din randul social-democratilor, insa hotararea instantei nu este definitiva. "Admite actiunea formulata de reclamantul Harabagiu…

- Ulterior, Harabagiu a deschis mai multe procese intrucat pierderea calitatii de membru al PSD aduce de la sine si incetarea mandatului de consilier local si, implicit, functia de viceprimar. „Admite actiunea formulata de reclamantul Harabagiu Gabriel Vasile in contradictoriu cu paratul Partidul Social…

- Institutia Prefectului Harghita va ataca in instanta o hotarare a Consiliului Local Sanmartin prin care se interzice accesul in cimitirul eroilor din Valea Uzului, aceasta fiind ilegala, a anuntat, miercuri, prefectul Jean-Adrian Andrei. Acesta a explicat, in sedinta Colegiului Prefectural, ca hotararea…

- Forfota mare la Partidul Social Democrat din Romania, dupa ce liderul acestuia, Liviu Dragnea a fost arestat. Aseara a avut loc sedinta Comitetului Executiv Național, la care au participat toți liderii PSD din Romania. Viorica Dancila, prim-ministra in exercițiu, a anunțat ca va conduce formațiunea…

- Un barbat din comuna Sagna, județul Neamț, in varsta de 57 de ani, și-a injunghiat fiul, un barbat in varsta de 26 de ani. Pe 25 mai, fiul a venit beat acasa și i s-a adresat vulgar parintelui sau. Acesta a chemat poliția in jurul orei 13.20. Scandalul a continuat și dupa plecarea oamenilor legii,…

- PSD considera incorecta decizia facuta publica de socialiștii europeni in legatura cu inghețarea relațiilor cu partidul condus de Liviu Dragnea, se arata intr-un comunicat dat publicitații de social-democrați, care ii acuza pe liderii PES de ”rațiuni electorale”. Mai mult decat atat, partidul lui Liviu…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat s-a reunit luni, 25 martie 2019, la Palatul Parlamentului. Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, lista candidatilor pentru alegerile Europarlamentare. Presedintele OFSD si presedinte PSD Dambovita,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis contestația in anulare formulata de Alina Bica, fosta șefa DIICOT. Magistrații au decis desființarea in parte a deciziei prin care Bica a fost condamnata la patru ani de inchisoare pentru favorizarea faptuitorului, dar și rejudecarea apelului. Potrivit…