Fosta soție a omului de afaceri Dan Adamescu, a fost plasata in arest la domiciliu saptamana trecuta, intr-un dosar de evaziune fiscala, conform ProTV. Acum, ea a mai primit o lovitura, dupa ce polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au aplicat sechestrul asigurator asupra a 16 imobile in valoare totala de peste 41.000.000 de lei (adica aproape 9 milioane de euro), in cadrul unui dosar de evaziune fiscala și delapidare. Masura asiguratorie a fost dispusa de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, avand in vedere prejudiciul cauzat prin savarsirea…