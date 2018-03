Stiri pe aceeasi tema

- O pauza intre ore la un liceu din comuna Insuraței, județul Braila, a condus, cum e normal, la discuții intre elevi, dar și catre unele jocuri care se practica, de regula, in școli. Numai ca nimic nu a fost in regula la acea școala! O fata a cazut victima unei glume puse la cale de […] The post VIDEO…

- Viviana Lipan (48 de ani) și fiicele ei, gemenele Ana-Maria și Bianca (21 de ani), au caștigat aseara 20.750 de lei, la “Guess My Age – Ghicește varsta”. Cu acești bani, cele doua surori, studente la Informatica, vor sa inceapa o mica afacere in domeniul IT și sa plece intr-o scurta vacanța la Dubai.…

- Vladimir Putin a ținut un discurs despre starea națiunii, cu trei saptamani inainte de alegerile parlamentale. El a dat o lovitura de imagine, cand a anunțat mai multe realizari ale cercetarii rusești in domeniul militar. ”La disparitia URSS, Rusia era plina de datorii, economia nu functiona si „partenerii…

- O problema dintr-un manual de clasa a II-a a reusit sa starneasca o adevarata revolta, mii de parinti acuzandu-i pe autorii cartii ca isi bat joc de elevi! “Trei frati au produsul varstei 12. Cati ani are fiecare daca cel mai mare are ochii verzi?” – aceasta este problema care a declansat o adevarata…

- Vești bune pentru romanii care au lucrat cu acte in regula cel puțin un an in afara țarii. Aceștia pot ajunge sa primeasca pensii consistente, chiar daca se vor intoarce in tara. Cum este posibil? Daca au indeplinit condițiile de pensionare din țara in care au lucrat, pot solicita pensie de la statul…

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca se face vinovata de ascunderea de informatii de anchetatori, scrie MEDIAFAX, citand Deutsche Welle.Citeste si: Un jurnalist cunoscut face un anunt NEASTEPTAT:…

- Nu a fost ziua marilor câștiguri la Loteria Româna, iar reporturile spectaculoase de la Joker și 6 din 49 s-au pastrat. Un român a dat totuși lovitura și este cu 70.000 de lei mai bogat.

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat astazi ca descurajeaza orice fel de implicare a institutiilor de credit in legatura cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii sau de tranzactionare a acestor monede.

- Lovitura devastatoare pentru sute de romani! Cel mai mare angajator din aceasta regiune iși face bagajele și pune lacat la porți. Astfel, compania va concedia sutele de angajați care muncesc in fabrica, informeaza Bugetul.ro.Societatea a tras semnalul de alarma inca din 2017, atunci cand, pe cifre,…

- Victor Pițurca a caștigat definitiv procesul cu Al Ittihad, fosta sa formație. Echipa din Arabia Saudita trebuie sa-o plateasca lui Pițurca 2 milioane de euro, dupa ce nu l-au platit in al doilea mandat. Inițial, in august, Pițurca a caștigat procesul la TAS, dar arabii au facut recurs la Tribunalul…

- Departamentul american al Justitiei si Comisia pentru Siguranta Comerciala din SUA verifica daca firma Apple a încalcat reglementarile privind proceduri de siguranta prin încetinerea functiilor modelelor mai vechi de iPhone, afirma surse citate de

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP."Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea…

- Una dintre cele mai faimoase pisici din lume, in special datorita aspectului sau mereu morocanos, Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, a devenit si mai „incruntata” dupa ce o companie specializata in comertul cu cafea i-a folosit in mod abuziv chipul pe eticheta unor produse, scrie

- Consiliul Concurentei a sanctionat trei companii de energie cu amenzi in valoare totala de 4,95 milioane lei, in vederea realizarii unei intelegeri cu scopul limitarii comercializarii traductoarelor de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13. (Detalii aici) Cele doua jucatoare au oferit un meci dramatic, cu schimburi extraordinare și cu multe mingi trimise la limita. Cel mai frumos…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota în Parlament împotriva Guvernului Dancila si ca vor încerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a încerca împiedicarea validarii noului Executiv. „PNL va vota împotriva Guvernului.…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au facut, marti, 13 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de fraude informatice pentru obtinerea de credite on-line. Cei vizati ar fi introdus in aplicatiile informatice ale institutiilor financiare nebancare…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, sosește marți la București, insotit de reprezentantii a peste 30 de companii japoneze. Sosirea lui Shinzo Abe vine intr-un moment cum nu se poate mai nefericit. Premierul Romaniei, Mihai Tudose, și-a dat demisia in cursul serii anterioare, iar Guvernul urmeaza sa fie…

- In iulie 2017, James Rodriguez, 26 de ani, a divorțat de voleibalista Daniela Ospina, sora portarului de la Arsenal. La inceput de 2018, starul columbian al lui Bayern are oficial o noua iubita. S-a indragostit de manechinul Helga Lovekaty, 25 de ani, o rusoaica fierbinte din Sankt Petersburg cu care…

- Europarlamentarul Laszlo Tokes ii cere președintelui UDMR, Kelemen Hunor, sa suspende in 24 ore colaborarea parlamentara cu partidele de guvernamant. Pastorul de la care a pornit Revoluția din 1989 vrea demisia premierului Tudose din cauza declarațiilor acestuia cu privire la maghiarii care „vor flutura”…

- Tudose, atac furibund la Carmen Dan: Cu un ministru care-și permite sa ma minta nu mai am ce lucra Premierul Mihai Tudose susține ca ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a mințit informandu-l ca, daca l-ar fi demis pe șeful Poliției așa cum ea solicitase, cel propus sa-l inlocuiasa iși dorea aceasta…

- Presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai, a declarat la RFI ca, in opinia sa, este nevoie de "o regandire a formulei de administrare a Guvernului”, atragand atentia ca exista "ministere pe care practic populatia nu le cunoaste”. Totusi, ALDE nu este dispusa sa cedeze vreun minister, in…

- Administratorul SC Termogaz Company SA, Adrian Gardean, si Miron-Dorel Gardean, actionar majoritar la aceeasi firma, au fost trimisi in judecata in stare de libertate de procurorii DNA, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, intr-un dosar disjuns din "Gala Bute", potrivit AGERPRES. "In…

- Dupa ce in aceasta dimineata deputatul Emanuel Ungureanu a facut la DIICOT plangere impotriva ministrului Sanatatii, Florian Bodog primeste o noua lovitura! Ministrului i se cere, din Parlament, demisia. "Bodog trebuie sa plece!", sustine deputatul PMP Petru Movila, membru in comisia de sanatate…

- Premierul Mihai Tudose a oferit mai multe declaratii publice prin care a explicat ce se insemnat, din punct de vedere economic, anul 2017 pentru Romania și ce va urma in anul 2018. Senatorul PNL, Florin Cițu susține ca Mihai Tudose nu vede realitatea economica din Romania și din aceasta cauza ”a…

- Omul de afaceri Nelu Iordache si mai multi sefi de la CNADNR Craiova au fost achitati de Tribunalul Bucuresti in dosarul privind modernizarea Transalpina. Potrivit deciziei instantei, Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost achitat pentru instigare la infractiunea de fals in…

- Fiscul il pune la zid pe Cristiano, acuzandu-l ca a fraudat 14,7 milioane de euro. "Sunt oameni care stau dupa gratii pentru 125.000 de euro. Evaziunea a fost clar voluntara", spune un oficial in El Mundo. Lovitura incasata de Ronaldo prin eșecul cu Barcelona in El Clasico nu e singura la sfarșitul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, o cotatie de 4,6401 lei pentru un euro, in crestere cu 0,38 bani (+0,08%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6363 de lei. De asemenea, leul s-a depreciat cu 1,04 bani in raport cu dolarul american, pana la un…

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Inmormantarea Regelui Mihai a fost prilej de neintelegeri si tensiuni in Familia Regala. Fostului principe Nicolae nu i-a fost permis sa calatoreasca cu trenul regal alaturi de sicriul cu trupul neinsufletit al bunicului sau, lucru care l-a intristat si l-a facut sa se simta nedreptatit.Citeste…

- O judecatoare federala din statul american Pennsylvania a blocat vineri o decizie a administratiei lui Donald Trump care anula o dispozitie a Legii 'Obamacare' ce obliga companiile sa garanteze mijloace de contraceptie in asigurarea de sanatate a angajatilor, relateaza AFP.Citește și: Prins…

- Acuzatiile potrivit carora operatorii 112 nu au transmis apelul primei victime sunt intarite chiar de seful Politiei Capitalei. Nicu Dragos Orlando a marturisit intr-o interventie la Antena 3 ca apelul nu a fost transferat catre Politia Capitalei, politistii afland despre incident cateva ore mai…

- Mihai Morar, reacție dura dupa tragedia de la metrou. Realizatorul tv a facut referire și la situația in care s-a aflat actrița Stela Popescu, cu doar cateva ore inainte sa moara. Prezentatorul spune ca oamenii sunt nepasatori și nu ințelege cum numeni de la metrou nu a avut vreo reacție. Mihai Morar,…

- Cariera Simonei Halep este strâns legata de Gheorghe Hagi, cei doi fiind prieteni. Zvonurile spuneau ca sportiva ar fi primit 500.000 de dolari de la ”Rege”, ca ajutor în cariera. ”Acest lucru e total fals si vreau sa se stie asta din…

- Sotia moderatorului Rares Bogdan s-a lansat in afaceri. Florina si-a deschis o sala de sport ultramoderna in Nordul Capitalei, iar in aceasta seara are loc inaugurarea. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, va prezinta primele imagini in exclusivitate.

- La aproape o luna de cand Direcția Naționala Anticorupție a trimis la Consiliul Județean Teleorman o notificare de constituire ca parte civila in cel de-al treilea dosar al lui Liviu Dragnea, instituția condusa in trecut chiar de actualul lider al PSD urmeaza sa decida prin vot daca da curs solicitarii…

- Problema skipass-ului unic ar trebui rezolvata pe toate partiile din judetul Brasov, a spus ministrul Turismului, Mircea Dobre, dupa ce luni, la intalnirea cu autoritatile din Sinaia a avansat ideea unui plan comun de dezvoltare a zonei, la care ar trebui sa participe atat reprezentanti ai mediului…

- Procesul intentat de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si unor angajati ai acestuia a fost suspendat, marti, de Curtea de Apel Ploiesti pana la judecarea unui alt dosar privind o cerere de interventie in favoarea unuia…

- ”Permiteți-ma sa fac o gluma amara. Eu sunt inițiatorul Hotararii de Consiliu General care a interzis folosirea animalelor salbatice in circ. Aceasta Hotarare de Consiliu s-a rostogolit apoi in Parlament și a devenit lege naționala și sunt mandru de acest lucru. (...) Iata, daca nu mai avem circ…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a chemat in instanta Inspectoratul Judetean de Politie Buzau, dupa ce la finele lunii trecute a fost oprit in trafic de politisti buzoieni care l-au amendat si i-au luat permisul de conducere, anunta NEWS.RO .Citeste si: Sondajul care…

- Spaniolii Rafael Nadal, locul I ATP, si Garbine Muguruza, locul 2 WTA, au fost desemnati de Federatia Internationala de Tenis cei mai buni jucatori din 2017. Ei vor primi titlul de "campioni mondiali in 2017", in cadrul unei gale ce va avea loc la 5 iunie 2018, la Paris, in timpul turneului de la…

- Ce spune Gigi Becali despre arbitrajul video, pe care LPF a anunțat ca-l va introduce din campionatul viitor, dar il va testa in play-off-ul 2017-2018. ”Problema e ca o sa se duca la televizor si o sa vina si nu o sa stie ce hotarare sa ia, nu stie ce… Daca-l vad pe Muresan la meciul cu Iasi ca face…