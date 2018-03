Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a depus un proiect de lege la Camera Deputatiilor prin care doreste modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie anulate alineatele din lege care ii exonereaza de raspundere civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Importanța Romgaz in independența energetica se va majora semnificativ in urmatorii ani, noua strategie de dezvoltare a companiei fiind centrata pe mai multe direcții: achiziții, creșterea capacitații de inmagazinare, valorificarea producției atat pe piața interna, cat și pe cea externa, spune președintele…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 26 martie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și o moneda din alama, pentru colecționare, dedicate…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, afirma intr-o postare pe Facebook ca a primit o scrisoare pe e-mail din partea lui Bogdan Glavan, consilierul președintelui PNL, Ludovic Orban, in care i se recomanda sa nu voteze inițiativa legislativa a senatorului PNL, Daniel Zamfir, cu privire la plafonarea dobanzilor…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a venit cu precizari pe marginea proiectelor votate in comisiile din Senat pe tema Legii leasing-ului și a prevederilor privind eliminarea titlului executoriu la contractele de credit pentru consumatori. ”1. La legea leasing-ului am modificat articolul care reglementeaza…

- Andrei Diamescu, care provine din Directia Generala de Informatii a Apararii (DGIA) -serviciul de informatii al Armatei - a primit gradul de general de brigada in noiembrie 2014, printr-un decret semnat de presedintele Traian Basescu, scrie Mediafax. Diamescu figureaza si ca membru al Consiliului…

- Banca Naționala a Romaniei nu a aprobat tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece. Decizia de respingere a tranzacției poate fi contestata de OTP doar intr-o procedura cu Banca Naționala, aducand in fața Consiliului de Administrație al BNR lamuriri…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a depus la inceputul unii martie un proiect de lege de modificare si completare a Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, care vizeaza reducerea duratei proceselor, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Cazanciuc.

- La Alba Iulia, Asociația Infrastructura Alba solicita primariei aplicarea legii exproprierii pentru strazile private • Inițiativa cetațeneasca este susținuta de aproape 3000 de albaiulieni. Asociația Infrastructura Alba a adresat un memoriu Primariei municipiului Alba Iulia, ca urmare a intalnirii cetațenești…

- Pe ordinea de zi a sedintei de luni a Senatului figureaza un punct ce prevede “aprobarea solicitarii de retragere din procesul legislativ a unei initiative legislative” – care vizeaza chiar propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Initiativa ce vizeaza…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia nr. 5 din 1 februarie 2018 a Consiliului de administratie al societatii Argus S.A., Constanta. Potrivit documentului Consiliul de administratie al Argus S.A., in sedinta din data de 01.02.2018, in unanimitate, decide: 1. Se aproba numirea in functia de Director…

- Statele Unite au amenintat cu o actiune unilaterala impotriva Iranului luni dupa ce Rusia a respins prin veto o rezolutie occidentala cerand Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite condamnarea...

- Prefectul judetului Harghita, Jean-Adrian Andrei, a declarat ca protestul de la Salina Praid continua luni, dupa ce au fost unele negocieri care au esuat. Angajatii cer o marire de 20% a salariului. "S-a discutat cu reprezentantii Ministerului Economiei si Ministerului Muncii ca astazi sa…

- Turcia a salutat duminica apelul Consiliului de Securitate al ONU pentru un armistitiu umanitar in Siria, subliniind insa ca operatiunile sale militare impotriva gruparilor pe care le califica drept teroriste vor continua, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. 'Salutam rezolutia adoptata de Consiliul…

- ”In momentul acesta, aceasta lege a fost votata in Senatul Romaniei de catre Comisiile reunite juridica, buget-finanțe și economica. Luni intra in plenul Senatului, dupa care iși urmeaza parcursul legislativ la Camera Deputaților. Eu sper ca intr-o luna jumate aceasta lege sa ajunga la promulgare,…

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- ”Comisiile reunite din Senat au votat și legea care da posibilitatea consumatorului deposedat de un bun sa-l poata rascumpara de la recuperatori, platind dublul sumei cu care aceasta a fost cumparat de recuperatori de la banci. N-am inventat nimic, am reintrodus retractul litigios, prevedere care…

- Partidul Democrat Democrat a anunțat ca au creat o inițiativa legislativa care va lasa mulți din actualii șoferi fara permise de conducere, daca le-au obținut ilegal. Despre aceasta s-a anunțat in cadrul unei confirințe de presa de catre purtatorul de cuvant al PD-ului, Vitalie Gamurari.

- Motiunea simpla impotriva ministrului muncii, Lia Olguta Vasilescu, si infiintarea unei comisii speciale de ancheta privind activitatea SPP sunt doua dintre subiectele aflate pe agenda parlamentara a saptamanii viitoare. La Camera Deputatilor, alesii, maine, dezbat, iar miercuri voteaza motiunea simpla…

- Banca Transilvania a obtinut un profit net de 1,186 miliarde de roni, în 2017, în scadere cu 3,46%, iar cel al grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1,242 miliarde de roni, mai mic cu 2,74% decât cel din 2016, potrivit datelor bancii transmise Bursei de la Bucuresti. …

- Avocat de profesie, mediator – Dorin Badulescu, in prezent senator din partea PMP Buzau a oferit “o gura de aer” mediatorilor, prin amendamentele depuse personal la Legea privind protectia victimelor infractiunilor care propunea modificari si ale Legii 192/2006 pe subiectul medierii in materie penala.

- Conducerea executiva a CNAS a prezentat in cursul zilei de 12 februarie Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, si Consiliului de Administratie al institutiei principalele elemente de noutate ale Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor…

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a depasit 21 de miliarde de euro la finalul lunii trecute Valoarea tranzactiilor cu actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor. Bursa de Valori Bucuresti…

- Transportul in comun din Galati constituie eterna nemultumire a galatenilor, caci nu poate oferi conditii decente de calatorie din cauza parcului auto invechit si a problemelor financiare cu care se confrunta societatea Transurb, dar nici traseele mijloacelor de transport pe care se opereaza in prezent…

- Conducerea Televiziunii Romane a anuntat, miercuri, ca demareaza alegerile interne pentru desemnarea reprezentantilor salariatilor in Consiliul de Administratie (CA) al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), campania electorala urmand sa inceapa luni, 12 februarie, la ora 19.00, si sa se incheie…

- In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier…

- Senatul a respins luni, cu 61 de voturi "pentru" si 23 de voturi "impotriva", propunerea legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice, scrie News.ro. Initiatorii au spus, la momentul depunerii…

- Propunerea legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice a fost respinsa luni de Senat cu 61 de voturi “pentru” si 23 de voturi “impotriva”. Initiatorii au spus, la momentul depunerii proiectului,…

- Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii comerciale Tetkron SRL, impreuna cu expertul independent specializat in recrutarea resurselor umane FOX Management Consultants, a desfasurat o procedura de selectie in mai multe etape conform prevederilor legale in vigoare, privind…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir a postat pe pagina sa de Facebook un text în care lanseaza mai multe acuzații al adresa PNL. Astfel, acesta spune ca Orban face demersuri pentru a-l schimba de la șefia Comisiei Economice din Senat.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- Andre Vivan da Silva, care a condus timp de un an compania GSK Romania, a preluat pe 1 ianuarie 2018 pozitia de Vicepresedinte & Cluster Area Director Europa de Sud Est in acelasi grup, el urmand sa continue sa activeze din sediul companiei aflat in Bucuresti. El va continua sa coordoneze…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, le-a cerut ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, sa vina in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Declaratia 600, care a creat confuzie in randul contribuabililor. Potrivit acestuia, obligativitatea…

- Liderul PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a contestat legitimitatea Consiliului de Administratie interimar al Aparegio. Politicianul spune ca administratorii vechi puteau fi mentinuti in functie pana la selectarea noului Consiliu de...

- – acesta și-a prezentat demisia in fața Consiliului de Administrație al companiei Postul de director general al Companiei Regionale de Apa Bacau ramane vacant dupa ce Ioan Bejan și-a depus demisia. Se pare ca gestul l-a facut in fața membrilor Consiliului de Administrație ai companiei. Contactat telefonic,…

- Rompetrol Rafinare, companie controlata de grupul kazah de stat KazMunayGas, ce administreaza rafinaria Petromidia, a anuntat marti ca actionarii companiei au aprobat revocarea lui Marius Mitrus din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al societatii.In locul acestuia, a fost…

- Prelungirea caracterului anemic al absorbtiei fondurilor europene si scaderea dinamicii venitului disponibil real al populatiei sub impactul unei relative cresteri a efectelor inflationiste reprezinta riscuri la adresa perspectivei cresterii economice, conform minutei sedintei de politica monetara a…

- Pe data de 7 decembrie 2017 s a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Grup Servicii Petroliere SA. Deciziile luate au fost publicate in Monitorul Oficial. Presedintele AGEA a fost Gabriel Valentin Comanescu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, iar…

- BNR a majorat luni, in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu așteptarile majoritații economiștilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administrație…

- Astazi, 29 decembrie, la ora 13.00, reprezentanții grupului de inițiativa pentru inițierea referendumului de anulare a sistemului electoral mixt vor depune pachetul de acte pentru a fi inregistrați la Comisia Electorala Centrala, noteaza NOI.md. Reamintim ca grupul de inițiativa privind organizarea…