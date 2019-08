Inca o gafa marca Trump: S-a referit la Irlanda ca fiind parte din Marea Britanie Presedintele SUA, Donald Trump, a devenit tinta glumelor la summit-ul G7 din Franta, dupa ce s-a referit la Republica Irlanda ca facand parte din Regatul Unit.



Regatul Unit este format din patru tari: Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord, nu Republica Irlanda, asa cum a sugerat liderul de la Casa Alba.



Gafa a fost facuta in timpul unei conferinte de presa, sustinuta la finalul summit-ului G7, relateaza Irish Post.



"Iubesc Regatul Unit", a afirmat Trump, raspunzand unei intrebari, apoi a inceput sa enumere proprietatile pe care le detine in UK, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

