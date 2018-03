Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava avea programata a doua etapa din returul Diviziei Nationale de Rugby, pe terenul uneia din pretendentele la promovare, CS Navodari. Zilele trecute, oficialii Federatiei Romane de Rugby au luat decizia de a amana meciurile din ...

- Inspectoratul Scolar Dambovita a luat decizia a inchide toate unitatile scolare, vineri, 23 martie, ca urmare a avertizarii ANM cu Cod Portacaliu de ninsori si vant puternic. Potrivit ISJ, in judet sunt 533 de unitati scolare, din care 153 unitati cu personalitate juridica.

- In contextul conditiilor meteo nefavorabile chiciura la nivelul firelor de contact, a elementelor de infrastructura si a materialului rulant , precum si urmare a interzicerii circulatiei cu locomotive electrice, CFR Calatori mentine masura anularii trenurilor in zonele afectate. Masurile operative intreprinse…

- Temperaturile negative și ninsorile din ultimele zile i-au determinat pe reprezentanții Asociației Municipale de Fotbal București sa ia o decizie de ultim moment. Etapa a 18-a din Liga 4-a București, care urma sa se dispute marți și miercuri, nu va mai avea loc, aceasta fiind reprogramata pentru 3-4…

- Primaria Chisinau informeaza ca in aceasta dimineata traficul rutier se desfasoara in conditii normale de iarna, iar la nivel de municipiu nu sunt strazi inchise. Transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru, iar in dimineata zilei la linie au fost emise 302 de troleibuze…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat duminica ca a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, potrivit…

- Salvamontistii din Mures efectueaza, duminica, o actiune de salvare in muntii Gurghiu, unde 35 de turisti au ramas blocati din cauza vremii nefavorabile. "Actiunea este foarte dificila din cauza conditiilor meteo, a zonei in care se afla grupul, necesitand mare atentie din partea salvatorilor, dar si…

- Strada Vadul lui Voda din sectorul Ciocana al capitalei va fi inchisa din cauza condițiilor meteo din capitala. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar Silvia Radu, pe pagina sa de Facebook.

- CFR Calatori a anulat, vineri dimineata, un numar de 46 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizând însa ca nu sunt trenuri blocate, iar traficul este deschis pe toate magistralele, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei.

- Vremea proasta din Europa afecteaza orarul zborurilor, deși de pe Aeroportul Bacau se decoleaza și se aterizeaza fara intarzieri. Cursa de Dublin, de vineri, este una dintre „victimele” iernii tarzii. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CFR Calatori a anuntat ca a anulat 117 trenuri din cauza conditiilor meteo, aproximativ 10% din numarul total de trenuri, potrivit unui comunicat publicat de compania de transport de calatori. 0 000 00

- Ovidiu Burca, președintele Academiei Rapid, il acuza pe Horia Manoliu de la AFC Rapid și spune ca din cauza acestuia Academia Rapid nu poate obține personalitate juridica. Fostul fotbalist al Rapidului a povestit o intamplare dinaintea meciului din turul Ligii a 4-a dintre giuleșteni și CSA Steaua,…

- 110 trenuri anulate, joi dimineata CFR Calatori a anulat, joi dimineata, un numar de 110 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizând ca mentine masura de anulare a aproximativ 10% din trenuri, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. Traficul…

- CFR Calatori a anulat, joi dimineata, un numar de 110 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizand ca mentine masura de anulare a aproximativ 10% din trenuri, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. Traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele…

- Aseara, reprezentantii Companiei Wizz Air Romania ne au anuntat ca ldquo;din cauza conditiilor meteo severe de iarna, a ninsorii abundente de pe aeroportul din Constanta, precum si al programului de zbor al echipajului, zborul Wizz Air W6 3375 de la Constanta la London Luton din 28 februarie a fost…

- Nici Academia Rapid 2017 n-a primit personalitate juridica! In plus, AMFB i- dat in judecata. Academia Rapid 2017, proiectul Primariei Sectorului 1, n-are succes in tentativa de a primi personalitate juridica. Dupa ce primul nume, Academia Rapid 1923, a fost „sabotat” din interior , fiindca nu s-a…

- In timp ce strazile principale din Capitala au fost curatate de zapada, unele curti ale blocurilor raman inca inzapezite. Situatia a nemultumit-o pe primarul interimar Silvia Radu, dar si pe locatari, care spun ca le este greu sa se deplaseze din cauza ghetii.

- Asociația Municipala de Fotbal București a dat in judecata Academia Rapid, susținand ca are de recuperat 10.000 de lei de la "giuleșteni". Meciurile Academiei Rapid din startul sezonului au putut fi urmarite la TV. Cum drepturile de televizare aparțin Asociației Municipale de Fotbal București, clubul…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat miercuri, pe site-ul oficial, ca partida dintre CS U Craiova si Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, a fost amanata ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul Dolj. Programata initial pentru joi (1 martie, ora 20:30), confruntarea…

- Partidele din prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii I la fotbal, programate la sfarsitul acestei saptamani, au fost amanate din cauza vremii nefavorabile, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan. "Cluburile ne-au trimis solicitari…

- CFR Calatori a anulat miercuri, pana la ora 10:10, un numar de 120 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. CFR Calatori...

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru vineri, 2 martie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 4 martie 2018 de la ora 10.00, respectiv ora 11.30. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul…

- Numarul trenurilor de calatori anulate din cauza conditiilor meteo a ajuns la 122, potrivit datelor actualizate publicate marti de CFR Calatori pe propria pagina de Facebook. "Vom face actualizari periodice, in functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia din teren'', precizeaza compania.…

- Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a comunicat decizia Comitetului pentru Situații de Urgența de la nivelul Ilfovului, reunit, marți, la ora 16.00, privind suspendarea cursurilor in școlile din județ și in zilele de 28 februarie, 1 si 2 martie. ”Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de catre…

- Temperaturile extreme și ninsorile abundente din Romania produc noi probleme in fotbalul romanesc. Urmatoarea etapa din Liga 2-a va fi amanata și aceeași decizie ar putea fi luata și pentru Liga 3-a. "Echipele organizatoare, mai puțin CS Mioveni, au solicitat amanarea din cauza condițiilor climaterice…

- Peste o suta de romani sunt blocati de ieri seara in Roma, dupa ce zborul cu care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti a fost anulata din cauza ninsorii si viscolului puternic. „Zborul nostru trebuia sa plece in jurul orei 18.00. Au spus ca nu se poate decola ca sunt condiții nefavorabile,…

- Ninsori si ger la sfarsit de iarna. In contextul conditiilor meteo nefavorabile, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența atenționeaza cetațenii sa dea dovada de prudența și sa respecte normele de securitate pentru a evita situațiile de criza.

- Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo, insa marti dimineata, 12 curse aeriene au inregistrat intarzieri de pana la 40 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, anunta Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). …

- Premierul Pavel Filip a convocat o sedinta de urgența la Guvern in legatura cu conditiile meteo nefavorabile. Seful Cabinetului de ministri a solicitat o comunicare permanenta și o interacțiune eficienta intre autoritațile responsabile, astfel incat sa fie prevenite

- CFR Calatori a anulat 37 de trenuri care ar fi trebuit sa circule in sudul tarii, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat compania feroviara pe pagina de Facebook. De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta intreruperea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri, potrivit…

- Meciul Concordia Chiajna - FC Voluntari, care inchide etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima din sezonul regulat, a fost amanat o ora din cauza conditiilor meteo. Arbitrul Marius Avram a decis amanarea meciului cu o ora, a anuntat site-ul televiziunii Digi Sport, care transmite meciurile din Liga…

- UPDATE – ora 17:30 – Numarul trenurilor anulate luni, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a ajuns la 58, conform ultimelor informatii actualizate, postate de CFR Calatori pe pagina proprie de Facebook. Din total, sase trenuri sunt InterRegio, respectiv Craiova – Sibiu si retur, Bucuresti Nord…

- Și in județul Olt Inspectoratul Școlar Județean a luat decizia inchiderii unitaților de invațamant incepand de luni, de la ora 13.00, din cauza gerului naprasnic și a viscolului. Decizia este valabila pana miercuri inclusiv. “Avand in vedere situatia creata datorita conditiilor meteorologice nefavorabile…

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru maine, 27 februarie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 28 februarie 2018 de la ora 10.00. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul fiind semnate…

- CFR Calatori a anulat luni, pana la ora 13:00, 52 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform informatiilor postate de companie pe pagina de Facebook. "Astazi a fost luata...

- Condițiile meteo au afectat mai multe zboruri, astfel ca unele se confrunta cu intarzieri, iar altele au fost anulate. Pe aeroportul Henri Coanda se decoleaza si se aterizeaza in conditii de iarna, spre disperarea oamenilor.

- AC Milan a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa AS Roma, in etapa a XXVI-a a campionatului italian Serie A. Programat tot duminica, in aceeasi etapa, meciul Juventus - Atalanta a fost amanat din cauza ninsorii abundente care a cazut la Torino.La Roma, Milan s-a impus…

- Autoritatile din judetul Bacau au decis, luni dimineata, inchiderea preventiva a unui drum judetean, pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Andrei Constantin Grecu. Potrivit acestuia, traficul este…

- Luni si marti nu vor avea loc cursuri in scolile din Bucuresti, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a precizat ca este vorba despre gradinite, scoli si licee. „Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul Comandamentului de iarna, convocat la PMB, ca școlibe vor fi inchise luni și marți din cazua viscolului și a gerului. Știre in curs de...

- Astazi, 15 februarie 2018, activitatea este suspendata in 2 unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala Strunga, unde invata 417 elevi si Scoala Gimnaziala Ursoaia (structura a Scolii Gimnaziale Romanesti), unde sunt inscrisi 44 de elevi. In toate celelalte unitati de invatamant cursurile se desfasoara…

- O barca in care se aflau doi barbati s a rasturnat dupa ce s a lovit de o barja pe bratul Macin al Dunarii Vechi. Un barbat, de 57 de ani, din comuna Turcoaia, a disparut in timp ce prietenul sau a reusit sa se salveze. Victima este cautata de pompierii ISU Macin care, insa, nu au putut interveni imediat…

- Cinci unitati de invatamant din judetul Constanta au anuntat suspendarea cursurilor pentru vineri, 19.01.2018: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Ciocarlia, Scoala Gimnaziala "Nicolae Maraloi" Saraiu, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Comana, Liceul Tehnologic Independenta, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Pantelimon. Potrivit ISJ…

- 55 de institutii de invatamant general din 21 de raioane si-au sistat activitatea, iar in alte 42 s-a redus durata orelor din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Peste 14 mii de elevi nu au ajuns la scoala.

- Zeci de școli și gradinițe din țara au fost inchise, joi, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele ore. Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat in cadrul comandamentului de iarna organizat...

- Pe drumul Iasi Vaslui nu se mai poate circula. Din cauza depunerilor de zapada mai multe tiruri au ramas blocate. Autoritatile au dispus ca drumul sa fie inchis. De asemenea, ambulantele ajung greu la solicitari.

- DN7 este blocat miercuri seara pe Valea Oltului, la kilometrul 218, in zona localitatii valcene Cornetu, din cauza conditiilor meteo - zapada si polei - mai multe tiruri formand o coloana in asteptare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete.…

- Avand in vedere Atenționarea Cod Portocaliu emisa de ANM, valabila incepand cu data de 17 ianuarie ora 18,00, prin care se avertizeaza ca in Carpații Meridionali și Carpații de Curbura, viteza vantului la rafala va depași 80…90 km/h, iar pe creste se vor atinge 120 – 140 km/h, viscolind ninsoarea și…

- Haos pe aeroportul JFK din New York. Mii de pasageri sunt blocati ca urmare a anularii zborurilor din cauza conditiilor meteo dificile. Doua avioane s-au acroșat in zona portilor de imbarcare.Mai exact, o aeronava a unei companii chineze a agatat coada unui avion kuweitian.

- Ninsorile abundente si vantul puternic dau peste cap traficul aerian din capitala Rusiei. Peste 40 de zboruri au inregistrat intarzieri sau au fost anulate din cauza conditiilor meteo dificile. Cea mai grava situatie este inregistrata pe aeroportul Seremetievo.