Stiri pe aceeasi tema

- Studiul realizat de Angelica Feurdean, profesor afiliat Facultații de Biologie și Geologie și cercetator în cadrul UBB, alaturi de un colaborator de la Senckenberg Research Biodiversity and Climate Research Centre și publicat recent în revista Scientific Reports a pornit de la ipoteza…

- Fie ca te oprești pentru a observa copacii, fie ca instalezi casuțe pentru pasari chiar langa fereastra, petrecerea mai multor ore in natura poate spori sanatatea și bunastarea Minim doua ore pe saptamana petrecute in natura Chiar daca vi se par episoade verzi atat de scurte – s-a dovedit ca ofera sanatații…

- Votul parlamentarilor la proiectul de lege privind votul romanilor din diaspora reprezinta "un important pas inainte", dar problema nu este rezolvata definitiv, a declarat miercuri liderul USR, Dan Barna. "Faptul ca astazi am avut vot final de proiectul de lege privind votul din diaspora, dupa ce doua…

- ROMANIA U21 - CROAȚIA U21 // Florinel Coman, jucatorul celor de la FCSB, a impresionat in pregatire și va fi titular cu Croația, in fața lui Andrei Ivan. Romania U21 debuteaza la EURO 2019 azi, de la 19:30, impotriva Croației U21. Partida e liveTEXT pe GSP. ...

- In meciul contra Norvegiei, Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, va trebui sa gaseasca soluția unei ecuații sensibile: titularizarea in linia mediana a lui Stanciu, 26 ani, sau Hagi jr., 20 ani. Cifrele din 2019 ale celor doi sunt net in favoarea fiului „Regelui", iar pentru „Gurița" ar fi simplu…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a caștigat marți partida cu Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA) din turul I de la Roland Garros, scor 6-2, 3-6, 6-1. Simona Halep a acordat ulterior un interviu pentru Tennis Channel despre revenirea la Roland Garros in calitate de campioana, emoții și presiunea la…

- Stephanie Hayden, cunoscuta pentru participarea in show-ul „Sons of Guns” a trecut prin experiențe traumatizante. La numai 12 ani, vedeta a fost violata de propriul tata și supusa unor chinuri greu de imaginat.

- Luna, astru ceresc si subiect de poezii si romante, se micsoreaza potrivit cercetatorului Thomas Watters, de la Center for Earth and Planetary Studies of the National Air and Space Museum din SUA, citat de EFE.