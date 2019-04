Încă o detinație externă de pe Aeroportul Otopeni, de trei ori pe săptămână. Ce companie operează zborurile Transportatorul aerian LOT Polish Airlines a lansat noua ruta Bucuresti - Cracovia pe care va opera trei zboruri saptamanale, a anuntat marti Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat. Aeronavele vor decola de pe aeroportul Otopeni cu destinaţia Cracovia în zilele de luni, miercuri şi vineri, iar returul va avea loc în zilele de marţi, joi şi sâmbătă. Pentru a opera aceste zboruri, compania poloneză de transport aerian utilizează, în principal, aeronave Bombardier Q400, cu o capacitate de 78 de locuri şi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VESTE BUNA… Drumul National 2 (sau E85, asa cum il stiu multi soferi), un drum foarte aglomerat, care face sute de victime anual in accidente de circulatie, va fi modernizat. Compania de Drumuri si Autostrazi va incepe in cel mai scurt timp lucrarile pe E85, singura cale care leaga Bucurestiul de Moldova,…

- Marile orase din tara incearca sa mute transportul public de pe autobuze clasice pe autobuze electrice. Clujul, Oradea sau Bucurestiul investesc bani multi in achizitia de microbuze si autobuze electrice, ecologice. In tot acest timp, Aradul continua sa se „scalde” in second-hand-uri. Dupa ce, anul…

- In așteptarea luptei cu Catalin Moroșanu, Daniel Ghița (37 de ani) se va bate cu cehul Petr Vondracek (41 de ani). Gala are loc la București, pe 29 martie. Daniel Ghița a gasit motivație suplimentara pentru infruntarea de la finalul lunii. Intr-un clip postat pe Instagram, Vondracek i-a salutat pe fanii…

- Jussie Smollett, care joaca in serialul "Empire, a fost atacat, pe 29 ianuarie, in Chicago, de doi indivizi. Actorul american a declarat ca a fost victima unui atac brutal și ca agresorii i-ar fi legat o funie de gat și l-ar fi lovit in repetate randuri. Poliția a arestat in acest caz doi frați nigerieni,…

- Zece state din Vestul Mijlociu american sunt înca prinse în capcana gerului si a ninsorilor abundente. Un val de frig venit de la Polul Nord a adus temperaturi de minus 30 la grade la Chicago si a lovit orase precum New York sau Philadelphia. Noua persoane au murit pâna…

- "Va voi spune ceva care va va surprinde. Bucureștiul, la puterea de cumparare, la paritatea puterii de cumparare, nu la cursul de schimb, dar paritatea este mai bun indicator, are PIB pe cap de locuitor cat Berlinul. Știți unde il vedeți? Uitați-va la marimea mașinilor. Nu veți vedea mașini…

- Mii de polonezi au protestat luni impotriva urii si a violentei, la Varsovia si in alte localitati, dupa decesul primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, relateaza PAP, preluata de France Presse preluata de Agerpres. Adamowicz, in varsta de 53 de ani, a decedat luni, la spital, din cauza ranilor…

- 10 JAN 2019: Boeing iși pastreaza titlul de lider mondial in producția de aeronave, cu puțin in fața Airbus. Airbus din Europa, care asambleaza cateva avioane in SUA, a declarat miercuri ca a livrat 800 de aeronave comerciale in 2018. Asta inseamna cu șase mai puține decat anul record al lui Boeing,…