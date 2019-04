Încă o destinație externă de pe Aeroportul Otopeni, de trei ori pe săptămână. Ce companie operează zborurile Transportatorul aerian LOT Polish Airlines a lansat noua ruta Bucuresti - Cracovia pe care va opera trei zboruri saptamanale, a anuntat marti Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat. Aeronavele vor decola de pe aeroportul Otopeni cu destinaţia Cracovia în zilele de luni, miercuri şi vineri, iar returul va avea loc în zilele de marţi, joi şi sâmbătă. Pentru a opera aceste zboruri, compania poloneză de transport aerian utilizează, în principal, aeronave Bombardier Q400, cu o capacitate de 78 de locuri şi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

