- O veste absolut uimitoare a lovit, astazi, showbizul romanesc. Mihai Mitoseru si sotia sa, Noemi, au decis sa se separe, dupa o relatie de 13 ani. Vestea trista a fost data chiar de Mihai Mitoseru pe retelele sociale.

- Daca pana acum a preferat sa ramana discreta in privința motivului care a facut-o sa-și doreasca divorțul, Elena Ionescu, fosta solista a trupei Mandinga, a marturisit intr-un final ce anume a provocat ruptura de soțul ei, Dragoș Razvan Stanciu! Citește și: Un nou divorț zguduie showbiz-ul romanesc!…

- Elena Ionescu, ex-Mandinga, si Dragoș Stanciu au divortat dupa un an și cinci luni de la casatorie. Cei doi și-au unit destinele in cadrul unei ceremonii care a avut loc in mare secret pe 16 martie 2018, pe cand vedeta era insarcinata. Anamaria Prodan a facut ANUNTUL-BOMBA dupa 11 ANI de CASNICIE…

- Un nou divorț zguduie showbiz-ul. De aceasta data Elena Ionescu, fosta solista a trupei Mandinga, a decis sa puna capat casatoriei cu modelul Razvan Stanciu. Cei doi au impreuna un baiețel in varsta de 1 anișor. Dupa o relație foarte frumoasa și o casnicie de doar 1 an, Elena Ionescu și Razvan Stanciu…

- Elena Ionescu și Razvan Stanciu au divorțat. Fosta solista a trupei Mandinga a recunoscut ca actele sunt semnate de luna trecuta și a dezvaluit care au fost motivele care au condus la divorț. Elena Ionescu, in varsta de 31 de ani, a explicat, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, de ce au…

- Andreea Antonescu divorteaza. Balan face nunta! Andreea Antonescu si Traian Spak au petrecut ultimii ani mai mult separat, el locuind in cea mai mare parte a timpului in Statele Unite ale Americii. Au aparut astfel zvonuri despre un iminent divort. Artista a lasat sa se inteleaga acest lucru de multe…