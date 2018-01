Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Carmen Dan a fost marul discordiei in ultimele zile guvernul Tudose, dupa solicitarea premierului de a-i cere acesteia demisia. In cele din urma chiar primul-ministru a fost cel care a demisionat, iar Carmen Dan a declarat la finalul sedintei CEx: "Am facut ceea ce trebuia facut". Citeste…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns in urma cu doar cateva minute la sediul PSD din Kiseleff, unde are loc sedinta Comitetului Executiv. Intrebata despre conflictele din cadrul Guvernului, dar si despre sansa unei impacari cu Mihai Tudose, Carmen Dan le-a dat jurnalistilor un raspuns scurt:…

- Consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost lucrator al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, transmite, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost seful agentului Eugen Stan si ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune

- Jurnalista Sorina Matei intervine in forța in scandalul polițistului-pedofil! Jurnalista il acuza pe premierul Mihai Tudose ca nu l-a demis pe Bogdan Despecu de la șefia Poliției Romane, deși acesta i-a recunoscut ca nu stia ce se intampla in institutia pe care o conducea de doi ani. Matei il mai…

- Detalii incredibile ies la iveala dupa scandalul politistului agresor. Unul dintre consilierii ministrului de Interne, Valentin Riciu, care ani de zile a fost coleg cu agentul Eugen Stan la Brigada Rutiera din Bucuresti, are dosar penal pentru inselaciune, informeaza...

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va avea o conferinta de presa la ora 21:00, moment in care este posibil sa-si anunte demisia din functia ca urmare a scandalului legat de pedofilul-politist si de criticile premierului Mihai Tudose.

- PNL ii cere premierul Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere din functie a ministrului de Interne, Carmen Dan si sa nu se mai planga in studiourile televiziunilor prietene, a declarat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban, cerand si demisia sefului IGP.

- Scandalul politistului acuzat de pedofilie pare sa fi pecetluit soarta lui Liviu Dragnea la sefia PSD. Dupa ce luni seara a scos o remiza, in extremis, in partida de la CEx cu oamenii premierului Tudose, marti dimineata, infractorul din Teleorman si-a pierdut omul cheie din echipa guvernamentala. In…

- Premierul Mihai Tudose face afirmații fara precedent, in direct la Antena 3. Acesta susține ca pedeapsa cu moartea ar trebui aplicata in unele cazuri.„Aici sunt eu mai neeuropean. Probabil ca o sa ma coste. Mie mi se pare și pedeapsa cu moartea puțin pentru cel care nenorocește o viața. Mai…

- Marian Godina il critica dur pe unul dintre consilierii ministrului de Interne, Carmen Dan. Asta dupa ce Vali Riciu a postat pe Facebook un text cu titlul “Noi, avem treaba!” in care infiera faptele politistului violator si se plangea ca el, prsonal, este atacat fara motiv. Un lider de sindicat l-a…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea ședinței de Guvern.In debutul ședinței de Guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Dupa aceasta intanlnire din…

- Un politist angajat la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vrancea, Bogdan Taicutu, a postat pe contul personal de Facebook un mesaj legat de greselile de exprimare ale ministrului de Interne, Carmen Dan.

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns la Palatul Victoria, unde are o discutie cu premierul. Despescu isi prezinte raportul de activitate, dupa ce ministrul Carmen Dan a propus demiterea lui. Dan a anuntat, marti, ca a transmis premierului propunerea de schimbare din functie a sefului Politiei…

- Scandalul politistului pedofil a declansat un scandal imens in cadrul Politiei Romane. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o iesire furibunda in care a cerut premierului Mihai Tudose demiterea lui Bogdan Despescu, actualul sef al politiei.In locul acestuia, Carmen Dan il vrea pe Alexandru…

- Carmen Dan, șefa de la Interne, a facut, in aceasta seara, la Romania Tv, noi dezvaluiri despre cazul polițistului pedofil, angajat de ani buni in ograda Poliției Rutiere. Mai mult, ministrul de Interne a vorbit, pentru prima data, despre o eventuala demisie a sa, precizand ca ” nu a venit cu mandatul…

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia aparuta in presa privind o relatie de prietenie intre ei.Intr-un mesaj postat marti pe Facebook,…

- Politistul Marian Godina si fostul sef al BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-au declarat solidari cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a…

- Politistul Marian Godina s-a declarat solidar cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a cerut „sa faca pasul inapoi“.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Cum seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, este pe faras, demiterea lui fiind solicitata premierului de catre ministrul de Interne, Carmen Dan a venit si cu propunerea unui posibil inlocuitor. Alexandru Catalin Ionița este propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru funcția de șef-interimar…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce ”Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa iti recunoasca un coleg pedofil la televizor” si ”DGPI a tacut malc”. ”Dupa tragedia…

- In aceasta dimineata, ministrul de Interne a facut declaratii in legatura cu cazul politistului pedofil. Carmen Dan a spus ca nu a vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, facand referire la eventuale demisii.

- Reținerea principalului suspect in agresiunea din 5 ianuarie 2018 are potențialul unui scandal uriaș, cu foarte multe conotații politice. Identificarea suspectului in persoana unui polițist o pune pe Carmen Dan in situația de a reacționa violent la adresa unor subordonați sau de a-și recunoaște neputința…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat marți, la sediul MAI, cu privire la scandalul polițistului-pedofil, ca nu a vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, cu trimitere la eventuale demisii, și ca probabil nu exista o astfel de responsabilitate. De asemenea, ministrul de Interne a promis o conferința…

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- 'Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic sunt in strada avand ca singur scop siguranta si protectia cetatenilor. I-am vizitat pe colegii de la Brigada Rutiera Bucuresti si din cadrul Sectiei 7, precum si pe cei de la Detasamentul de Pompieri 'Mihai…

- Cele mai noi date ale anchetei arata ca microfonul descoperit in casa ministrului de Interne, Carmen Dan a fost montat de o persoana privata, si nu in baza unui mandat de siguranta nationala. Dispozitivul are un pret low-cost, in jur de 300 de...

- Polițistul ranit in timpul perchezițiilor de la Radauți ar putea fi transferat intr-o clinica universitara daca se va impune o intervenție neurochirurgicala, pentru ca viața acestuia sa fie salvata, a declarat marți ministrul de Interne, Carmen Dan. ''Este o alta întâmplare nefericita…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat luni seara, in cazul politistului lovit la Tulcea si cere sa i se explice de ce agentul de politie a actionat singur si cine a luat aceasta decizie. Carmen Dan a scris pe Facebook, luni seara, ca a vazut imaginile in care politistul din Tulcea este agresat…

- Dupa ce duminica seara, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, i-a transmis ministrului de Interne, Carmen Dan, ca ar trebui sa se gandeasca la schimbari in Jandarmerie, care nu a facut nimic in cazul protestatarilor din Piața Victorie, deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca…

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris duminica pe Facebook ca Jandarmeria este prinsa in jocul politic al Gabrielei Firea si al ministrului de Interne, Carmen Dan, desi primarul Capitalei a dispus organizarea targului de Craciun in Piata Victoriei constient fiind de potentialul conflictual al acestei…

- Exclusiv online | Cu acordul MAI, www.realitatea.net a avut acces, recent, în cadrul sediului Ministerului Afacerilor Interne, unde a realizat un reportaj multimedia legat de Revoluția din 1989. Materialul poate fi vizionat aici.

- Premierul Mihai Tudose reactioneaza ironic la scandalul starnit de anuntul ministrului de Interne, Carmen Dan, care a gasit un microfon ascuns intr-o priza in propria locuinta.Intrebat daca a mai vorbit cu ministrul Carmen Dan despre aceasta situatie, Mihai Tudose a raspuns: "Nu pot sa spun…

- Ițele cazului microfoanelor gasite in locuința ministrului de Interne, Carmen Dan, nu sunt deocamdata deslușite deși mai multe instituții au transmis puncte de vedere pertinente cu privire la aceasta speța. Potrivit unei noi informații aparute, in locuința in care sta cu chirie ministrul de Interne,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca a gasit un microfon in locuința unde sta alaturi de fiul sau. Cei de la SRI, prin intermediul purtatorului de cuvant, Odiviu Marincea, au replicat rapid și au spus ca acel microfon nu aparține SRI. Citește și: Eduard Hellvig a vorbit cu Carmen…

- Scandalul iscat dupa ce ministrul Carmen Dan a anuntat public ca a gasit in propria-i casa un microfon nu ramane fara replica dinspre Bruxelles. Vicepresedintele Parlamentului European, europarlamentarul Ioan Mircea Pascu intervine in scandal si sustine ca descoperirea facuta de ministrul de Interne…

- Parchetul General anunta ca a deschis dosar penal in cazul dispozitivului gasit in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, ca dispozitivul va fi expertizat si ca cercetarile sunt coordonate de Sectia de urmarire penala si criminalistica."In cursul zilei de astazi, 29 noiembrie 2017, in…

- Un scandal uriaș a izbucnit în PSD, din cauza ministrului de Interne. Mai mulți oameni din PSD îi reproșeaza ministrului Carmen Dan ca da puteri sporite angajaților Ministerului de Interne, prin noul Statut al polițiștilor. Cei din partid spun ca oamenii se plâng tot mai…

- Romica Parpalea, cunoscut drept ”mortul lui Dragnea” sau denuntatorul de la Referendum, s-a prezentat miercuri la DIICOT pentru a depune o plangere impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. El a sustinut ca in jurul acesteia a existat, in perioada in care era prefect de Teleorman, o grupare infractionala…