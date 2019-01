Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc joi noaptea, pe DN 1, intre localitatile Ghimbav si Codlea, din judetul Brasov. In urma impactului dintre un autobuz care transporta 40 de persoane și un autoturism, un barbat și-a pierdut viața. „Accidentul rutier s-a produs intre Ghimbav si Codlea, intre un autobuz si un autoturism.…

- Peste 50 de imobile din Sectoarele 1, 3, 5 si 6 ale Capitalei sunt fara apa calda si caldura, se arata pe site-ul RADET, precizandu-se ca se lucreaza pentru remedierea avariilor aparute in reteaua de termoficare. Agentul termic va fi pus in functiune intre orele 13.00 si 22.00.

- Pe parcursul a doua zile, semafoarele din Bucuresti au fost dirijate de necunoscuti. Primaria Capitalei cere ancheta penala. Viceprimarul Aurelian Badulescu spune ca a acționat o "persoana care știe sistemul".

- In jur de 300 de apartamente din Capitala au ramas fara agent termic in Ajunul Craciunului din pricina unei avarii la magistrala 2. Reprezentantii RADET au explicat ca avaria a fost remediata, iar bucurestenii ar trebui sa aiba in apartamente agent termic furnizat la parametri normali in scurt timp.

- Superstițiile sau „gandirea magica” reprezinta, cu siguranța, unul dintre cele mai fascinante comportamente umane de zi cu zi pe care le intalnim. Probabil ca in jurul tau sunt destui oameni care sunt prinși in capcana superstițiilor; poate ca ești și tu. S-ar putea sa nu fim pe deplin conștienți de…

- Nu mai este o surpriza faptul ca autoritatile din China lucreaza la un sistem care va monitoriza comportamentul intregii populatii pentru a stabili un rating social pe baza acestuia. In unele regiuni din tara acesta a inceput sa functioneze, iar...

- Conducerea celei mai aglomerate gari din Marea Britanie a angajat un uliu pentru a speria porumbeii dupa un val de sesizari primite din partea pasagerilor, relateaza joi Press Association. In gara aflata sub administrarea companiei Network Rail exista isi desfasoara activitatea douazeci…

- Un cutremur cu magnitudine 5,8 s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in zona Vrancea, fiind resimtit si in Bucuresti. Departamentul pentru Situatii de Urgenta precizeaza, dupa ce in zona Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudine 5,8 resimtit si in Capitala, ca in cazul seismelor, Sistemul…