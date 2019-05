Inca o defectiune la metrou! Din cauza unei sine fisurate, se circula cu viteza redusa spre Pipera

Metroul va veni cu intarziere, astazi, in statiile de pe Magistrala M2, Pipera-Berceni, din cauza ca in partea de nord a traseului s-a fisurat o sina.



Metrorex anunta ca "trenurile de metrou vor circula cu o usoara decalare, de 2 minute fata de graficul de circulatie obisnuit", pe linia Magistrala 2, astazi, toata ziua.



Cu alte cuvinte, calatorii care se pot astepta la intarzieri sunt cei care ajung in statiile: Berceni, Dimitrie Leonida, Piata Sudului, Constantin Brancoveanu, Eroii Revolutiei Revolutiei, Tineretului, Piata Unirii, Universitate, Piata Romana, Piata Vitoriei,…