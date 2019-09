Încă o contestaţie pe Arad-Şiria Dupa ce a fost stabilit castigatorul, au inceput sa „curga” contestatiile. In prima faza, au fost depuse doua, dar, pana la finalul perioadei de depunere a contestatiilor, a mai fost inregistrata una. „Au fost depuse trei contestatii pe drumul Arad-Siria, de firmele care au pierdut licitatia. Noi speram sa ne oprim doar in aceste contestatii si sa nu ajungem in instanta. Oricum, si aceste contestatii provoaca intarzieri. Insa intarzierile ar putea fi mult mai mari daca firmele nu vor fi multumite de decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si vor decide sa mearga in instanta”,… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

