- Peste 40 de localitati din 20 de judete au fost afectate de cantitatile mari de apa cazute in ultimele ore, cele mai semnificative situatii de urgenta inregistrandu-se in zona Bucuresti-Ilfov si in judetul Botosani, potrivit celui mai recent bilant realizat de IGSU. In urma instabilitatii…

- Zeci de localitați din 20 de județe din țara au fost afectate de inundațiile de vineri, in peste 200 de locații din București și din județul Ilfov pompierii intervenind sa evacueze apa, conform Mediafax. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), in urma instabilitații…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis bilanțul in urma ploilor torențiale care au afectat o buna parte din țara. In urma instabilitații atmosferice și cantitaților mari de apa cazute in ultimele ore, au fost inregistrate efecte in peste 40 localitați din 20 județe ( Argeș, Bacau,…

- Piața Unirii din Iași a fost locul de desfașurare a celor mai mari mitinguri politice. Oameni din Iași, Suceava, Vaslui, Bacau, Botoșani și Neamț au venit pentru a-și susține candidații la alegerile europarlamentare ce vor avea loc in perioada urmatoare. Unii au criticat dur manifestarea organizata…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, astazi la Iasi, ca pana in data de 15 mai va fi anuntat castigatorul de reviziure a studiului de fezabilitate pentru tronsonul autostrazii cuprins intre Tg.Mures si Tg. Neamt. Tot pina la 15 mai, Comisia nationala de prognoza va anunta procedura de selectare…

- Zone din 24 de judete se vor afla sub avertizari nowcasting Cod galben de vant, emise sambata de Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit Agerpres.Conform prognozei de specialitate, pana la ora 20:00, vantul va avea intensificari de pana la 70 km/h in judetele: Suceava, Vaslui, Bacau,…