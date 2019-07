Încă o cameră pentru roviniete în județul Arad ARAD. Rovinietele soferilor care circula pe drumurile nationale si pe autostrazile din Arad vor fi verificate… de sus. Anuntul a fost facut de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care precizeaza faptul ca opt noi puncte fixe de control pentru valabilitatea rovinietei vor deveni operationale de miercuri, 3 iulie 2019. „Incepand din data de 3.07.2019 vor fi puse in functiune pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi din Romania opt noi puncte fixe de control valabilitate rovinieta, prin intermediul carora vor fi inregistrate vehiculele care circula fara… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

