Încă o bilă neagră. Sălajul locul III la nivel naţional, la rata mortalităţii infantile Judetul Salaj se afla pe al treilea loc in clasamentul mortalitații infantile in Romania, cu cea mai mare rata de decese la mia de bebeluși nascuți vii. Cel putin asta arata un raport al Organizației Salvați Copiii, realizat pe baza datelor Institutului Național de Statistica, la finalul anului trecut. Pe primele locuri in ceeace priveste mortalitatea infantila se afla judetele Tulcea și Botoșani. Rata mortalitații infantile a scazut insa in Romania, in ceea ce privește media pe țara, de la 10 la mia de copii nascuți vii, in 2012, la… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

