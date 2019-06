Inca o banca permite clientilor sa faca plati cu Apple Pay

Stiri pe aceeasi tema

- BCR Banca pentru Locuinte (BCR BpL) are in vedere atat actiuni legale in Romania cat si la curtile internationale in contextul in care institutia a primit o decizie nefavorabila la Inalta Curte de Justitie in disputa cu Curtea de Conturi referitoare la sistemul de economisire-creditare (bauspar),…

- Bancile vor trebui sa obțina, in relația cu o persoana fizica, informații privind datele acestuia, fondurile, precum și despre potențialii beneficiari, arata proiectul Regulamentului privind prevenirea și combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, pus in dezbatere de BNR, informeaza…

- Marfin Bank Romania, parte a Grupului Vardinogiannis, isi schimba numele in Vista Bank Romania din 21 mai, avand ca obiectiv pe termen scurt dublarea cotei de piata pana la 1%, a declarat, luni, in cadrul intalniri cu presa Antonios Mouzas, CEO Vista Bank Romania. "Gratie sprijinului mai puternic…

- De sarbatori, BCR eGO are o oferta de nerefuzat pentru utilizatorii mașinilor electrice BMW I3. ”Flota noastra va sta la dispoziție și in perioada sarbatorilor și va incurajam sa utilizați mașinile BMW I3 la fel de responsabil ca și pana acum! Pentru ca echipa eGO nu va putea sa fie prezenta in aceasta…

- Platile instant, cele cu valori de sub 50.000 de lei, vor fi lansate luni, 22 aprilie, sustine Radu Gratian Ghetea, presedintele Consiliului de Administratie al CEC Bank, singura banca comerciala de stat din Romania.

- Olanda investigheaza Apple, autoritațile batave investigand gigantul american pe motiv ca iși promoveaza propriile sale servicii și aplicații in fața celor concurente. Reamintim, Google a fost amendata de catre Comisia Europeana cu 4,3 miliarde de euro pentru ca impune producatorilor sa instaleze aplicațiile…

- ING Bank Romania a anunțat ca retragerile de la bancomate și depunerile de numerar la bancomate vor fi limitate la 15.000 de lei pe zi incepand cu 1 aprilie. Clienții care vor sa retraga sau sa depuna sume mai mari vor trebui sa contacteze telefonic banca. Banca olandeza a morivat ca masura este necesara…

- BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, prin marca sa comerciala Cetelem, anunța un nou parteneriat cu brandul romanesc de biciclete Pegas, in cadrul caruia va finanța achiziția produselor comercializate de Atelierele Pegas atat in magazinele fizice Pegas și francizele marcii, cat…